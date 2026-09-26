Marcha del Orgullo LGTBI en Buenos Aires mantiene fecha tras disputa por visita del Papa

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Buenos Aires, 25 sep (EFE).- La Marcha del Orgullo LGTBI de la ciudad de Buenos Aires se realizará el 7 de noviembre, según expresaron sus organizadores en un comunicado oficial, decisión que pone fin a una disputa con el Gobierno local, que había prohibido eventos públicos en esa fecha por la llegada del papa León XIV a Argentina.

"Junto al Gobierno de la Ciudad llevamos adelante un trabajo conjunto en el que ambas partes intercambiamos propuestas y alternativas. Gracias a esa capacidad de diálogo y acuerdo, encontramos una solución que permite compatibilizar la Marcha con el operativo previsto por la visita del Papa y garantizar las condiciones necesarias para su realización", afirmó el comunicado del colectivo organizador.

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El anuncio incluyó una foto de la reunión de este viernes entre integrantes de la organización de la manifestación y el alcalde de la ciudad, Jorge Macri.

"El diálogo, la organización y una voluntad política compartida demostraron que, trabajando juntos, era posible garantizar ambos acontecimientos sin resignar derechos. Nos vemos en las calles este 7N", concluye el mensaje oficial.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había establecido a través de un decreto firmado por Macri el 18 de septiembre que entre el 6 y el 13 de noviembre no se autorizarían “eventos, diversiones o actos en el espacio público”, excepto las actividades, ceremonias y operativos incluidos en la agenda oficial papal.

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Las autoridades locales explicaron en un comunicado que la medida era excepcional y respondía al “importante despliegue operativo, logístico y de seguridad” que requerirá la visita de León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, ante una convocatoria que será masiva.

La comisión organizadora respondió entonces a Macri a través de una carta abierta en la que aseguraron comprender “la relevancia institucional de la visita de un jefe de Estado y máximo representante de la Iglesia católica, así como la complejidad de los operativos de seguridad", pero que esto no ofrecía suficiente razón para suspender la marcha.

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La decisión del Ejecutivo de la ciudad de Buenos Aires había sido tomada sin que el Gobierno nacional, la Iglesia argentina o el Vaticano lo hayan solicitado.

La Marcha del Orgullo en Argentina se celebra, desde 1997, el primer sábado de noviembre, en conmemoración de la fundación del primer grupo homosexual del país y uno de los pioneros en Latinoamérica, Nuestro Mundo. EFE