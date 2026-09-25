Cuba resalta labor de Uruguay por mantener la "coordinación y unidad" del G77 y China

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Naciones Unidas/La Habana, 25 sep (EFE).- Cuba reconoció este viernes a la Presidencia pro témpore de Uruguay por "sus esfuerzos para mantener la coordinación y unidad del G77 y China".

Así lo expresó el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, quien participó en la 50 Reunión Ministerial del Grupo de los 77 y China sobre el concepto El Sur Global y el futuro del multilateralismo, realizada en el contexto de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York.

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"Alertamos que un mundo como este reclama del Grupo mayor unidad y redoblados esfuerzos para fortalecer la agenda de desarrollo de ONU y su sistema de agencias especializadas", refirió el canciller cubano en las redes sociales.

Además consideró que "urge incrementar" la capacidad de "defender juntos los intereses de los países en desarrollo" y llamó a "fortalecer" su accionar en los foros y procesos multilaterales.

Durante el foro, el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, señaló que los países en desarrollo deben participar en la construcción de las reglas y no limitarse a adaptarse a decisiones adoptadas sin su participación.

Asimismo consideró que el G77 y China, que reúne a 134 países, es el "principal foro de negociación del mundo en desarrollo" en la ONU.

Lubetkin también advirtió que "prevalecen la pobreza, el hambre y las desigualdades, el endeudamiento y el insuficiente financiamiento al desarrollo", cuando restan cuatro años para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, marcados por ONU para 2030. EFE