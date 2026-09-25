Protestan contra cortes eléctricos en el noroeste de Venezuela y piden respuestas a Trump

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Carora (Venezuela), 25 sep (EFE).- Cientos de personas protestaron este viernes en el estado Lara, ubicado en el noroeste de Venezuela, contra el racionamiento que aplica el Gobierno en medio de una crisis del sector eléctrico que lleva años y pidieron al presidente de EE.UU., Donald Trump, que "acelere" la respuesta a la situación del país y no solo se concentre en el negocio petrolero.

La manifestación tuvo lugar en el sector La Fuente de la ciudad de Carora, que conecta a Lara con Zulia, la región más afectada por los apagones, que ya se han extendido por distintos puntos del país.

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Los manifestantes además denunciaron problemas con la distribución de agua.

"Aquí nadie está tirando piedra, aquí nadie está quemando caucho (neumáticos), aquí nadie está faltándole el respeto a nadie", dijo a EFE Ángel Pérez, de 57 años y líder comunitario de Carora, localidad distante a unos 457 kilómetros de Caracas, la capital venezolana.

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Denunció que el jueves vivieron dos apagones de seis horas cada uno y reclamó a la estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) una explicación.

"Se ha venido incrementando (el racionamiento). En la mañana un corte de luz de 6 horas, en la tarde otro corte de luz de 6 horas, pero no basta con eso, se ha incrementado de manera muy progresiva en la madrugada. Entonces, en la madrugada es otro corte que pasa hacia el otro día", explicó.

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Pérez aprovechó para enviarle un mensaje a Trump y al jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, a quienes pidió que "se terminen de dar cuenta" de que Venezuela "ya no aguanta absolutamente más este desespero".

Mientras algunos manifestantes pedían a gritos "elecciones ya", Pérez dijo ser consciente del negocio que hay con el petróleo, pero pidió que paralelamente se acelere "la respuesta también para el pueblo".

Por su parte, la maestra Yolimar Bastidas, de 50 años, detalló que desde marzo el racionamiento ha venido incrementándose de dos horas diarias a seis.

"Y en este momento están aumentando la carga de ahorro energético y ya no aguantamos", se quejó esta docente.

La noche del jueves en Maracaibo, capital de Zulia, lugareños protestaron en distintas zonas de la ciudad para rechazar los prolongados apagones, algunos de hasta 16 horas.

Los manifestantes quemaron llantas mientras la Policía intentaba mediar.

Venezuela afronta desde hace años fallas en el suministro eléctrico, de las que el chavismo ha responsabilizado a las sanciones extranjeras, al fenómeno climático El Niño y el sabotaje de "mafias", mientras que la oposición, organizaciones no gubernamentales y expertos aseguran que es el resultado de la corrupción y la falta de mantenimiento.

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La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, llamó la noche del jueves, horas después de su regreso de su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, a colaborar con el ahorro energético ante un nuevo pico de demanda que, dijo, no se veía desde 2017.

El Gobierno venezolano recientemente firmó una alianza estratégica con la estadounidense General Electric (GE) Vernova para el fortalecimiento del sistema eléctrico y la recuperación de esta infraestructura en la industria petrolera del país.

Ya en junio habían suscrito un memorando de entendimiento y en abril Rodríguez anunció negociaciones con Siemens para el mismo tema. EFE

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