Lula defiende su veto a las apuestas: "Es una medida dura, drástica y necesaria"

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São Paulo, 25 sep (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, defendió con vehemencia la prohibición de las apuestas deportivas y los casinos en línea que decretó este viernes a nueve días de las elecciones, una medida "dura, drástica y necesaria" contra lo que calificó de "cáncer".

"Es algo espeluznante; me recordó al comienzo del crack en este país. Las apuestas en línea son lo mismo, pero a un nivel muy superior porque son digitales y están al alcance de la mano", declaró el mandatario, en campaña por la reelección, tras firmar el decreto.

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El aspirante del Partido de los Trabajadores (PT) firmó este viernes en São Paulo, la capital financiera del país, un decreto que prohíbe "explotar, ofertar, intermediar y publicitar" apuestas deportivas o juegos de casino en línea "en todo el territorio nacional".

La medida entrará en vigor automáticamente desde su publicación en el Diario Oficial, aunque el Parlamento tendrá un plazo máximo de 120 días para mantener su validez.

El texto contempla un corto periodo de transición. La fecha límite es el 6 de octubre, dos días después de la primera vuelta de los comicios presidenciales y legislativos. A partir de ese día no habrá páginas webs, ni aplicaciones ni publicidad de las llamadas 'bets'.

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Lula afirmó que las apuestas digitales se convirtieron en un fenómeno "sin control" y relató algunos testimonios de víctimas con las que conversó y que sufrieron pérdidas millonarias, intentos de suicidio y hasta la pérdida de parientes próximos.

"Un pequeño empresario tenía una deuda de 2,2 millones de reales (unos 420.000 dólares). Vendió su comercio y mintió para todo el mundo hasta que tomó conciencia y ahora se está tratando. (...) Llegó a realizar hasta 1.300 transferencias bancarias para una misma plataforma", señaló el presidente.

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A su juicio, la sociedad quedó "absolutamente desprotegida" frente a las apuestas digitales porque trajeron "el casino dentro de casa".

"No es una broma, es una cosa muy seria que está afectando a la salud mental de millones de personas, personas pobres", reclamó el jefe de Estado.

"Es como el cáncer, o extirpamos el tumor o el tumor acaba con nosotros", añadió.

Por otro lado, frente a las críticas de los clubes brasileños de fútbol, que han firmado en los últimos años cuantiosos contratos de patrocinio con casas de apuestas, Lula recordó que la selección brasileña fue cinco veces campeona del mundo "sin las 'bets'".

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"Que los equipos no me digan que sin las 'bets' acaban (...) No tiene nada que ver", subrayó.

"Estamos intentando librar al pueblo más humilde del país de matarse por la perspectiva de ganar la lotería", apuntó el gobernante, quien reconoció que hubo "mucha pelea y mucha discusión" en el seno de su gabinete para hacer realidad la prohibición. EFE

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(foto)(video)