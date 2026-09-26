'La bola negra' y 'La ilusión de un verano sin fin' ganan sendos premios en San Sebastián

Guardar

San Sebastián (España), 26 sep (EFE).- 'La bola negra', de los directores españoles Javier Calvo y Javier Ambrossi, ganó este fin de semana el Premio del Público Ciudad de San Sebastián a la mejor película en el certamen homónimo, mientras que la británica 'Naza', que denuncia la matanza "sistemática" de civiles en Gaza, obtuvo el galardón al mejor título europeo.

La argentina 'La ilusión de un verano sin fin', de Alessandra Sanguinetti, se alzó, por su parte, con el Premio de la Juventud, cuyo jurado está compuesto voluntariamente por 150 jóvenes de entre 18 y 25 años y carece de aportación económica.

PUBLICIDAD

A ese premio también optaban, entre otras, 'Chicas tristes', de la mexicana Fernanda Tovar, y 'Narciso', del paraguayo Marcelo Martinesi.

'La bola negra' ganó en la votación del público del Festival de San Sebastián, que evaluó los filmes de la sección Perlak de la 74º edición, entre ellos, trabajos galardonados en el pasado festival de Cannes, como 'Fatherland', de Pawel Pawlikowski, que compartió con Calvo y Ambrossi el reconocimiento a la mejor dirección en el certamen francés, y 'Fjord', de Cristian Mungiu.

PUBLICIDAD

El filme español se situó, con una puntuación de un 9,40, en lo más alto de la tabla tras cerrarse en la noche de este viernes las votaciones de los espectadores, seguido muy de cerca por 'Naza', de los israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor y premiada en Venecia, con 9,29.

El Premio del Público Ciudad de San Sebastián, patrocinado desde hace once años por el Ayuntamiento de esa localidad norteña española, está dotado con 50.000 euros, mientras que al Premio del Público a la Mejor Película Europea se destinan 20.000. EFE

PUBLICIDAD