El presidente de Irán dice "desconfiar" de EEUU pero pide una respuesta al plan para reabrir Ormuz

Guardar

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha dicho este sábado "desconfiar" de Estados Unidos en el marco de los procesos de negociación abiertos entre las partes, habida cuenta de "los repetidos ataques y sanciones impuestas tras cada conversación", pero ha pedido a las autoridades estadounidenses presentar una respuesta al plan propuesto la víspera para reabrir el estrecho de Ormuz.

"Ya no confiamos en las conversaciones con Washington", ha afirmado el presidente iraní en declaraciones a la cadena de televisión Al Jazeera, donde ha recalcado que Qatar y Pakistán siguen mediando entre las partes y "entregando a Washington los mensajes de Teherán".

PUBLICIDAD

Asimismo, ha detallado que las negociaciones actuales "se basan en el memorando de entendimiento firmado en el pasado entre los dos países". "Los estadounidenses tienen que decir cuál es su postura", ha apuntado, al tiempo que ha hecho hincapié en que la crisis en Ormuz "puede resolverse mediante la diplomacia y no la fuerza".

Además, ha culpado a Estados Unidos del cierre del estrecho: "fue Estados Unidos quien bloqueo nuestros canales". "Cerrarlo es una respuesta natural cuando el paso está bloqueado", ha resuelto. "Ormuz quedará abierto para el comercio si las negociaciones llevan a la resolución de la disputa", ha añadido.

PUBLICIDAD

Sobre el repunte de la violencia en Yemen, Pezeshkian ha asegurado que "no tiene nada que ver con Irán" y ha recalcado que son "los hutíes y Arabia Saudí los que tienen que resolver sus diferencias mediante el diálogo". "Podemos ayudar a resolverlo", ha destacado.

Por otra parte, ha acusado al Gobierno israelí de "enfrentar a unos países musulmanes con otros para controlar la riqueza de la región". Sin embargo, ha asegurado que el país "es testigo de una unidad sin precedentes a día de hoy" a pesar de los intentos de "provocar divisiones".

PUBLICIDAD

El general de brigada Hosein Mohebi, portavoz de la Guardia Revolucionaria de Irán, ha afirmado no obstante que Irán "seguirá castigando a Estados Unidos hasta que se cumplan sus siete condiciones", según ha recogido la cadena de televisión iraní Press TV.

En este sentido, ha descrito a Irán como el "vencedor de la guerra" y ha afirmado que el país está transformando dicha victoria en una "disuasión estratégica permanente", aludiendo aparentemente al cierre del estratégico estrecho de Ormuz como medida de represalia.

PUBLICIDAD

"A pesar de contar con la Armada más grande del mundo, Estados Unidos ha sido incapaz de mantener abierto el estrecho de Ormuz aunque sea unas pocas horas", ha advertido.

Este mismo sábado, el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, ha afirmado que "no es posible alcanzar el desarrollo sostenible sin paz ni respeto por el Derecho Internacional", y ha condenado la "continua agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán".

PUBLICIDAD

"Estos ataques han provocado miles de muertes y han destruido infraestructuras civiles, provocando graves daños económicos, sociales y medioambientales. El desarrollo nunca debe quedar supeditado a la coerción, la discriminación, las agendas políticas o el unilateralismo", ha señalado.