Carlos Herrera, rotundo sobre Fran Rivera tras recibir las cabezas de toro de Paquirri: "Le quiero con locura"

Carlos Herrera a su llegada a la Feria de San Miguel de Sevilla EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

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Carlos Herrera ha acudido este martes a la Feria de San Miguel de Sevilla, donde ha atendido a la prensa y ha sido preguntado por la reciente entrega a Fran Rivera de las cabezas de toro que heredó de su padre, Paquirri. El periodista, que mantiene una estrecha amistad con Fran y su familia, reconocía no estar al tanto de los detalles de este asunto: "No me he enterado de nada. Yo soy amigo de Fran, le quiero con locura. Es familia mía, pero ahí ya en temas de cabezas de toros y de peleas familiares ya no sé nada".

Aunque asegura desconocer cómo se ha gestionado la entrega, Herrera considera que Fran debe estar especialmente contento por poder recuperar estos recuerdos de su padre: "Claro, yo me imagino que sí. Yo era amigo de su padre, soy amigo de él, de su hermano, de toda la familia", explicaba que expresaba su deseo de que exista un "reparto racional" de los bienes familiares, aunque admitía que no tiene información suficiente sobre el asunto. Además, dejaba claro el cariño que siente por el diestro y los suyos: "Todo lo que le haga feliz a Fran, me hace feliz a mí, porque yo quiero mucho a Fran".

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Al margen de la polémica familiar, Carlos se mostraba especialmente ilusionado por disfrutar de una de las citas taurinas más importantes del calendario sevillano: "San Miguel es para mí algo especial", confesaba el periodista, que considera esta feria "uno de los momentos más bonitos del año". El locutor explicaba que septiembre marca el final del verano, la llegada del otoño y el cierre del ciclo taurino, aunque después continúen otras citas como la Feria de Otoño de Madrid o El Pilar: "Para los sevillanos esto es una feria muy importante, un momento muy importante", sentenciaba.

Con su habitual cercanía, Carlos Herrera llegaba a la Feria de San Miguel dispuesto a disfrutar de una tarde de toros y de uno de sus momentos favoritos del año. El periodista volvía así a demostrar el especial vínculo que mantiene con el mundo taurino y con la familia Rivera, dejando claro que, aunque prefiere mantenerse al margen de sus asuntos familiares, se alegra de todo aquello que pueda hacer feliz a su amigo Fran.

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