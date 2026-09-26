Aesmide y Help to Ukraine animan a empresas españolas a recaudar fondos para enviar generadores a Ucrania

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La Asociación de Empresas Contratistas con las Administraciones Públicas (Aesmide) y la ONG Help to Ukraine han firmado este viernes un acuerdo de colaboración para poner en marcha una campaña dirigida a movilizar a empresas españolas con el objetivo de recaudar fondos con los que comprar, en España y Polonia, generadores eléctricos y enviarlos a Ucrania de cara al próximo invierno.

"Es una iniciativa valiosa para Ucrania que llega en un momento difícil porque cada día Rusia ataca nuestras ciudades y nuestra energía; y la energía es agua, calor, hospitales y escuelas abiertas en invierno", ha expresado la embajadora de Ucrania en España, Yulia Sokolovska, durante la presentación del proyecto.

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El convenio ha sido suscrito en la Embajada de Ucrania en España entre los presidentes de Aesmide y Help to Ukraine, Gerardo Sánchez Revenga y Miguel Gutiérrez, respectivamente. El acuerdo ideado por la compañía Aicox busca contribuir a mantener operativos hospitales, colegios, centros sociales y otros servicios civiles esenciales afectados por los daños en las infraestructuras energéticas de Ucrania.

Sokolovska ha advertido que con temperaturas de hasta -25ºC en invierno, "lo más simple se vuelve lo más importante: una casa caliente y agua potable"; y ha remarcado que la estación invernal todavía se hace más dura "cuando cada noche puede llegar un ataque". "Sólo en la última semana Rusia ha lanzado a Ucrania más de 2.000 drones de ataque, 1.700 bombas y 19 misiles", ha lamentado.

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La diplomática ha agradecido así el "esfuerzo" de España, subrayando que la ayuda española con la defensa aérea es "crucial" para Ucrania y que, por ende, es "importante" que ambos países trabajen juntos para "mitigar riesgos". "En España puedo sentir la simpatía, gracias por decidir ayudar", ha celebrado.

"CUALQUIER EMPRESA SE PUEDE SUMAR"

La directora general de Aesmide, Carlota Sánchez-Cuenca, ha explicado que la idea es comprar generadores "no muy grandes" para que su traslado hasta Ucrania sea "más fácil" y así asegurar también que llegan a los destinos planteados, principalmente hospitales, colegios y ayuntamientos.

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Asimismo, ha detallado que Help to Ukraine ha creado una cuenta bancaria para canalizar las aportaciones que se pretenden lograr a través del acuerdo de colaboración. Un convenio al que "en un futuro se podrán sumar otras organizaciones" porque "se trata de hacerlo lo más abierto posible y que todos contribuyamos al mismo objetivo", ha defendido.

"Los generadores que estamos analizando van entre los 3.000 y los 20.000 euros. La idea es llegar al máximo de ayuda y no va a ser una ayuda que se cierre a 31 de diciembre, sino que la vamos a llevar hasta finales de febrero. Cualquier empresa se puede sumar", ha abundado Sánchez-Cuenca.

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"ENSEÑANZA, RESISTENCIA E INNOVACIÓN"

Por su parte, Sánchez Revenga ha trasladado su admiración hacia los ucranianos por "la enseñanza, la resistencia y la innovación" que demuestran, resaltando que se trata de un convenio de ayuda humanitaria con el propósito de animar al tejido empresarial español a "estar presentes" y lograr la paz en Ucrania.

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En la misma línea, Gutiérrez ha explicado que esperan que la iniciativa "sea la base para que otras empresas colaboren", enfatizando la importancia de llevar a Ucrania aquellos elementos que suplan esa carencia de luz, calefacción o agua caliente, puesto que "sin eso no se puede vivir". "Ucrania necesita reconstruir escuelas, hospitales, casas, carreteras, puentes... y ahí las empresas españolas tienen que ayudar", ha concluido.