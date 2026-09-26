Agencias

Ucrania afirma haber atacado refinería en región rusa de Krasnodar

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Berlín, 26 sep (EFE).- Las fuerzas ucranianas lanzaron anoche un ataque contra la refinería de Ilski, en la región rusa de Krasnodar, con una capacidad de refinado de unos 6,6 millones de toneladas de petróleo al año, informó este sábado el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Como consecuencia del ataque se produjo un incendio en el recinto de la planta, precisa el comunicado publicado en Telegram.

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Según el Estado Mayor, la planta recibe, almacena y refina materias primas de hidrocarburos, y produce y distribuye derivados del petróleo.

La producción de la refinería se utiliza, en particular, para satisfacer las necesidades de las Fuerzas Armadas rusas, añade. EFE

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