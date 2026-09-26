Joaquín Moeckel, abogado de los hermanos Rivera, celebra que Kiko haya entregado a Fran las cabezas de toro de Paquirri

Joaquín Moeckel hablando con la prensa tras asistir a la Feria de San Miguel de Sevilla. El abogado de Francisco y Cayetano Rivera, Joaquín Moeckel, se ha pronunciado sobre la entrega de las cabezas de toro que Kiko Rivera ha hecho a su hermano mayor, Francisco Rivera, las cuales heredó de su padre, Paquirri. A la salida de la plaza de toros, tras disfrutar de la Feria de San Miguel, el letrado aseguraba que recibe la noticia con satisfacción, al considerar que se trata de recuerdos familiares que, según explica, estaban contemplados en el testamento de Paquirri: "A mí me parece muy bien. Es normal que se devuelvan esos materiales y esos enseres de su padre, que son recuerdos familiares". SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

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El abogado de Francisco y Cayetano Rivera, Joaquín Moeckel, se ha pronunciado sobre la entrega de las cabezas de toro que Kiko Rivera ha hecho a su hermano mayor, Francisco Rivera, las cuales heredó de su padre, Paquirri. A la salida de la plaza de toros, tras disfrutar de la Feria de San Miguel, el letrado aseguraba que recibe la noticia con satisfacción, al considerar que se trata de recuerdos familiares que, según explica, estaban contemplados en el testamento de Paquirri: "A mí me parece muy bien. Es normal que se devuelvan esos materiales y esos enseres de su padre, que son recuerdos familiares".

Moeckel, que reconoce que tenía conocimiento de la entrega, lamenta, eso sí, que el gesto no se haya producido antes y recuerda que todavía quedarían otros objetos pendientes. "Aunque haya tardado tiempo en hacerse, nunca es tarde cuando la dicha buena", afirmaba, celebrando que estas piezas hayan llegado a manos de quienes considera sus "legítimos tenedores". "No han sido todas las cosas, pero si han sido estas, pues mira, me alegro mucho, lo celebro mucho", añadía el abogado, que asegura que le habría gustado que se hubiera producido "hace muchos años".

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Preguntado por la posibilidad de que este paso abra la puerta a la entrega de otros bienes familiares, como los trajes de luces de Paquirri que Fran y Cayetano llevan años reclamando, Joaquín se mostraba esperanzado: "Ojalá fuera así", confesaba, explicando que sus representados llevan "muchísimo tiempo" firmando documentos y reclamando estos enseres. El abogado asegura que durante años han intentado evitar llegar a un procedimiento judicial y considera positivo que pueda alcanzarse un entendimiento.

"Yo lo celebro y a favor", sentenciaba visiblemente satisfecho con la entrega de las cabezas de toro. Un gesto que, según sus palabras, ha sido recibido con alegría: "Estamos contentos todos". Así, el abogado de Fran y Cayetano confía en que este movimiento suponga un paso más para que otros recuerdos de Paquirri que permanecen pendientes puedan acabar también en manos de sus hijos mayores.

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