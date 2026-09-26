Podemos dice que el Gobierno puede atajar la crisis de vivienda al margen del Congreso: tiene herramientas

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La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha señalado este sábado que el Gobierno puede resolver la crisis de vivienda que adolece el país sin tener en cuenta los votos del Congreso, pues entiende que el Ejecutivo tiene las "herramientas" suficientes para hacerlo.

Tras el desahucio de Maricarmen, una vecina de 87 años discapacitada que llevaba siete décadas en el barrio madrileño de Retiro, la crisis de vivienda se ha puesto en el foco del debate y diferentes grupos parlamentarios han lanzado diferentes peticiones y reclamas para solventar este problema.

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Sin embargo, el Gobierno se ha encontrado en varias ocasiones un muro en el Congreso, donde PP, Vox y Junts, cuyos votos suman mayoría absoluta en la Cámara Baja, han tumbado medidas como la prohibición de desahucios a personas vulnerables sin alternativa habitacional o la prórroga automática de los contratos de alquiler.

Pese a la difícil aritmética parlamentaria, Belarra ha asegurado que el Ejecutivo tiene las herramientas suficientes para arreglar un sistema de vivienda "que no funciona para garantizar un derecho institucional". En su opinión, la crisis se resolvería con las recetas de su formación, que pasan desde rebajar por decreto ley el precio de los alquileres un 40% y la expropiación de 650.000 viviendas de fondos de inversión.

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"En España hay muchas Maricarmen y este problema es tan estructural, tan de fondo, es tan evidente que las medidas convencionales resultan insuficientes", ha dicho Belarra en declaraciones al programa 'Parlamento', de RNE, recogidas por Europa Press.

DISPOSITIVO POLICIAL PROPIO DEL PP

En esta línea, la dirigente de Podemos ha criticado duramente la respuesta del Gobierno ante las movilizaciones de apoyo a Maricarmen, señalando que "la respuesta del Gobierno no puede ser un dispositivo policial propio del PP". "Ayer había tres filas de policías nacionales le dieron palos a activistas que habían ido a defender el derecho de una señora de 87 años a quedarse en su casa".

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Belarra ha insistido en que el Ejecutivo debe tomar "una decisión" sobre si apuesta por "un cambio estructural del sistema" o seguir con "medidas de maquillaje que pueden ser mejores o peores en un momento dado, pero que no van al fondo del asunto", advirtiendo que "ni la corrupción, ni el rearme, lo que se va a llevar por delante a este gobierno es no haber hecho nada para resolver el problema de la vivienda".

Respecto al próximo decreto de vivienda que el Ejecutivo pretende aprobar, la secretaria general de Podemos ha exigido que incluya "la moratoria de los desahucios y la prórroga de alquileres" como "mínimo", y ha avisado que al PSOE de que no intente introducir en ese texto la reforma de la ley del suelo, pues cree que "única y exclusivamente sirve para seguir alimentando esa bola de la especulación".

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LOS PRESUPUESTOS, UNA BAZA ELECTORAL

Sobre las negociaciones de los Presupuestos de 2027, Belarra ha dicho que el Ministerio de Hacienda todavía no se ha puesto en contacto con su partido, pero considera que el Gobierno sólo los va a presentar para hacer "precampaña sabiendo que los va a perder porque no tiene los votos para aprobarlos".

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"Creo que ahora mismo el gobierno ha bajado los brazos, se ha rendido y lo que vemos es pura precampaña, un intento de traer unos presupuestos que no han sido capaces ni siquiera de traer a debate en tres años de legislatura", ha concluido.