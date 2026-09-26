Roberto Fernández, Iván Fresneda y Víctor Muñoz, los descartes en España para Wembley

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Redacción deportes, 26 sep (EFE).- El delantero Roberto Fernández, el lateral Iván Fresneda y el extremo Víctor Muñoz son los descartes del seleccionador español de fútbol, Luis de la Fuente, para el partido de este sábado contra Inglaterra en el estadio de Wembley, correspondiente a la primera ronda de la fase de grupos de la Liga de Naciones.

Al ser la lista de 23 inscritos, De la Fuente ha tenido que dejar fuera a tres futbolistas, por lo que Roberto, el delantero del Espanyol, e Iván Fresneda, del Sporting de Portugal, quien sustituyó al lesionado Pedro Porro, tendrán que esperar una nueva oportunidad para debutar con la Roja, vigente campeona del mundo y subcampeona de la Liga de Naciones -competición que ganó en 2023-.

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El tercer descarte es el jugador del Liverpool Víctor Muñoz, quien sí estuvo entre los 26 mundialistas, pero que en esta ocasión se queda fuera, informa la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en su web.

También se han dado a conocer los dorsales de cada jugador para el duelo contra Inglaterra, con pocas variaciones respecto a los que tuvieron los protagonistas del Mundial del pasado verano.

Sólo cambian de número Marc Pubill, que pasa del 2 al 12; Pau Cubarsí, del 22 al 5, y Marc Cucurella, del 24 al 22.

Los nuevos convocados que entran en la lista, el madridista Dean Huijsen, se queda con el 2; el centrocampista del Barcelona Fermín López pasa a tener el 9, que en el Mundial lo lució su compañero de equipo Pablo Páez Gavira 'Gavi', que no está en la lista para los primeros cuatro partidos de la Liga de Naciones, y el portero del Inter de Milán Josep Martínez toma el 13.

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Completan el resto de dorsales David Raya (1), Alejandro Grimaldo (3), Eric García (4), Mikel Merino (6), Ferran Torres (7), Fabián Ruiz (8), Dani Olmo (10), Yeremy Pino (11), Aymeric Laporte (14), Álex Baena (15), Rodri Hernández (16), Nico Williams (17), Martín Zubimendi (18), Lamine Yamal (19), Pedro González 'Pedri' (20), Mikel Oyarzabal (21) y Unai Simón (23). EFE