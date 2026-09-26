El PSOE vuelve a llevar este martes al Congreso la bajada de la tasa de alcohol al volante tras ser rechazada en marzo

Guardar

El PSOE volverá a llevar este martes al Pleno del Congreso una ley para endurecer la tasa de alcohol al volante, después de que el pasado mes de marzo, la Comisión de Interior del Congreso, con competencia legislativa plena, rechazara la Proposición de Ley socialista que pretendía bajar la tasa de los actuales 0,5 gramos por litro de sangre a 0,2 (0,1 miligramos por litro de aire aspirado), con los 19 votos en contra de PP, Vox, UPN y ERC.

Así, la Cámara Baja debatirá la toma en consideración de la iniciativa socialista que mantiene la rebaja de la tasa de alcohol que la Comisión de Interior tumbó el pasado marzo, aunque suprime la prohibición prevista entonces para difundir en redes sociales y aplicaciones de mensajería la ubicación de controles de alcohol y drogas.

PUBLICIDAD

Los socialistas proponen, de nuevo, la modificación del artículo 76 de la ley de Tráfico introduciendo como infracción grave "conducir con tasas de alcohol superiores a 0,1 miligramos por litro de aire espirado o 0,2 gramos por litro en sangre, hasta 0,25 miligramos por litro de aire espirado o 0,5 gramos por litro en sangre".

También se introduce como infracción muy grave "conducir con tasas de alcohol superiores a 0,25 miligramos por litro de aire espirado o 0,5 gramos por litro en sangre, o con presencia en el organismo de drogas", modificando el artículo 77. Para dichas infracciones, se fijan sanciones con multa de 1.000 euros.

PUBLICIDAD

De salir adelante, la escala de pérdida de puntos quedaría fijada en dos puntos para quienes conduzcan con una tasa superior a 0,1 y hasta 0,25 miligramos por litro de aire espirado; cuatro puntos para tasas superiores a 0,25 y hasta 0,5 miligramos; y seis puntos cuando se supere el límite de 0,5 miligramos.

La norma entraría en vigor dos meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), de acuerdo con la disposición final de la iniciativa.

SIN ENFOQUE "REPRESIVO"

Según el texto, recogido por Europa Press, la reforma "no tiene un enfoque represivo, sino que persigue, como es propio de cualquier sociedad moderna y democrática, que sus ciudadanos puedan ejercer con seguridad su derecho a la libre circulación sin ver comprometidas su vida y su integridad física, todos ellos derechos fundamentales reconocidos por nuestro texto constitucional".

PUBLICIDAD

El PSOE recuerda que en España, según un informe del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, el 33% de los conductores fallecidos en accidentes de tráfico presentaban resultados positivos de alcohol en sangre y también el 29% de los peatones fallecidos.

Según otro informe, en este caso de la Fiscalía General del Estado, en el año 2025 se registraron 31.159 condenas penales por conducir con altas tasas de alcohol. Por otra parte, en las pruebas de alcoholemia realizadas a conductores implicados en siniestros de tráfico en el primer semestre del 2024, el 5,61% dieron resultados positivos.

PUBLICIDAD

Los actuales límites de alcohol en sangre para conductores, recogidos en este momento en el artículo 20 del Reglamento General de Circulación, aprobado por el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, se establecieron hace unos 25 años. Se determinan diferentes límites en función de si se trata de conductores de vehículos turismos ordinarios, de conductores de vehículos destinados al transporte de personas o mercancías, o de la antigüedad del permiso o licencia de conducción.

PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN Y CONFUSIÓN

Para los socialistas, el establecimiento de una tasa de 0,1 miligramos por litro de aire espirado o 0,2 gramos por litro en sangre "para todos los conductores, independientemente del tipo o antigüedad de su permiso, eliminaría los problemas de comunicación y confusión que supone tener normas diferenciadas para conductores noveles y profesionales".

PUBLICIDAD

"Se trata, por ello, de trasladar una misma tasa para todos los conductores por igual y un mensaje muy claro que proscriba la extendida idea de que un consumo moderado es aceptable y está permitido, y solo los excesos están prohibidos. Los mensajes sobre el consumo de alcohol y la conducción deben ser claros y contundentes para la persona conductora (sólo 0,0 es seguro)", sostienen.

El director general de Tráfico, Pere Navarro, pidió el pasado jueves "a los medios de comunicación y a todas las entidades apoyo, ayuda, complicidad e implicación" para bajar la tasa máxima de alcohol permitida al volante.

"Si sacamos lo de la tolerancia cero para alcohol y conducción, cerramos el círculo de la política de alcohol y conducción y nos situamos como unos referentes europeos en el ámbito de la seguridad vial. Suerte", afirmó en un acto de presentación de la reforma del Reglamento General de Circulación.

PUBLICIDAD

El director de la DGT insistía en que "todos los expertos" recomiendan esta medida, entre ellos, los de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Comisión Europea; y que los ayuntamientos de Madrid y Barcelona, así como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la sociedad civil, "lo piden". "Con lo cual, no alcanzo a ver ninguna razón para que no salga", avisaba.

Por último, el director de Tráfico declaró que es "legítimo que haya sectores que no les preocupe el tema", pero defendió: "El interés público general parece que tiene que estar por encima de todo esto".