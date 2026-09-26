Al menos dos muertos en nuevos ataques rusos sobre Ucrania

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Al menos dos personas han muerto y 14 han resultado heridas en ataques rusos sobre varias regiones de Ucrania, según el balance dado este sábado las autoridades ucranianas.

"Lamentablemente dos personas han muerto en Zaporiyia", ha informado el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en un mensaje publicado en redes sociales en el que menciona ataques "numerosos ataques" rusos en viviendas de Kiev, Zaporiyia, Odesa, Sumi y Járkov.

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Zelenski ha destacado que entre los inmuebles dañados hay una escuela infantil de Kiev, un liceo también en la capital, una sede universitaria en Járkov e infraestructura eléctrica en Poltava, en Nikolaev, y en la región de Vinitsia.

"Es esencial que nuestros aliados no se olviden de que Rusia está escalando cada día", ha planteado antes de pedir más sanciones de Estados Unidos y la UE contra Rusia en respuesta a sus "brutales" ataques.

En total, siete personas murieron y 59 resultaron heridas en ataques de drones contra la capital ucraniana durante la jornada del viernes. Durante la pasada noche se han contabilizado cinco personas heridas, incluidos dos menores de edad.