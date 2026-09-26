El arzobispo de Madrid subraya que la sinodalidad "no es una moda, sino que pertenece a la esencia de la Iglesia"

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El cardenal y arzobispo de Madrid, José Cobo Cano, ha subrayado este sábado en Pamplona que la Iglesia "está acogiendo un nuevo estilo de transitar en este tiempo. Es un momento precioso, pero tengamos claro que la sinodalidad no es una novedad ni una moda; muy al contrario, pertenece al ADN, a la esencia de la Iglesia".

Cobo ha participado este sábado, junto con el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Florencio Roselló, la puesta de largo del Plan Pastoral Diocesano 2026-29, que lleva por título '¡Ponte en camino!'. Un acto que se ha celebrado en el Seminario Diocesano de Pamplona con la asistencia de más de 400 personas.

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"Se trata de tomar decisiones juntos, porque la Iglesia la construimos entre todos. Tanto es así que cada identidad se comprende en relación con los demás. Es lo que llamo 'conversión relacional', que supone que el pastor se reconoce dentro del pueblo y el laico deja de ser un mero receptor. Nadie sobra y nadie basta, y esto hace que las responsabilidades sean diferentes", ha subrayado Cobo.

Según explican desde el Arzobispado de Pamplona en una nota de prensa, el arzobispo de Madrid ha resaltado la necesidad de "dar mayor participación" a los jóvenes y de "construir equipos que puedan afrontar las nuevas realidades a las que nos enfrentamos". También ha recordado "que no basta una Iglesia para los pobres, hay que caminar con ellos". Y se ha mostrado partidario de "formar sinodalmente a los futuros sacerdotes y de planificar y evaluar para discernir los frutos reales de lo que hacemos".

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Cobo ha felicitado a la diócesis de Pamplona y Tudela por la puesta en marcha del Plan Pastoral, "por ponerse en camino" y ha resaltado que "la Iglesia no se comprende desde arriba, sino desde la base común del bautismo hacia el servicio. Antes del obispo, sacerdote, religioso o laico está el bautismo, que es lo que Dios ha hecho en todos nosotros. Y eso hace que la estructura de la Iglesia tenga forma de pirámide invertida, en la que arriba estamos todos los bautizados y a partir de ahí cada uno tiene su responsabilidad".

COMUNIÓN, PARTICIPACIÓN Y MISIÓN

Por su parte, el arzobispo de Pamplona y Tudela, Florencio Roselló, que ha definido el Plan Pastoral Diocesano como "mi sueño", ha resaltado los tres ejes que lo atraviesan: comunión, participación y misión. Y ha resaltado que el lema "nos invita a ponernos en marcha y a caminar juntos". Además, ha recordado que José Cobo fue su compañero en la Pastoral Penitenciaria.

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Al comienzo del acto, la moderadora del Plan Pastoral Diocesano, Menchu Larrayoz, ha leído un mensaje remitido por el cardenal secretario de estado del Vaticano, Pietro Parolin, en nombre del papa León XIV, en el que subraya que "en esta nueva etapa, Su Santidad les anima a ponerse en camino, dispuestos a peregrinar juntos con fe y esperanza, arraigados en el amor de Cristo que une y renueva, dóciles al Espíritu Santo y valientes en dar testimonio del Evangelio. Con estos sentimientos, el Santo Padre les imparte de corazón la bendición apostólica, que extiende a sus familias y demás seres queridos".