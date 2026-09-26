Putin y Vucic condenan la injerencia externa en sus procesos electorales

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Moscú, 26 sep (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, y su colega serbio, Alaksandar Vucic, condenaron hoy la injerencia externa en sus procesos electorales durante una conversación telefónica, según informó este sábado el Kremlin.

Ambos mandatarios subrayaron que dicha interferencia en los procesos electorales es "inadmisible", justo después de la celebración en Rusia de las primeras elecciones legislativas de toda la guerra.

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Vucic felicitó al jefe del Kremlin por la histórica victoria del partido del Kremlin en las recientes elecciones legislativas -349 de 450 escaños-, marcadas por las denuncias de fraude de la oposición liberal y comunista.

Putin acusó a Ucrania de intentar "torpedear" los comicios -Moscú sufrió el domingo el mayor ataque de la contienda-, lo que aleja -según aseguró- la posibilidad de reanudar las negociaciones de paz estancadas desde febrero pasado.

Además, defendió la aplastante victoria de los oficialistas, que revalidaron la mayoría constitucional, lo que consideró un claro respaldo para continuar su campaña militar en Ucrania.

Mientras, Vucic ha convocado elecciones parlamentarias anticipadas para el próximo 25 de octubre, en medio de las protestas antigubernamentales por todo el país.

Además, durante su conversación también abordaron asuntos de la agenda bilateral como la cooperación energética, en alusión a la prolongación del actual contra gasístico, en virtud del cual Belgrado recibe gas a menos de la mitad del precio de mercado, y la situación en torno a la compañía petrolera serbia NIS tras la salida del capital ruso

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Vucic, jefe del Estado desde el 2017, ha sido elegido por su partido, el nacionalista SNS, para encabezar su lista e intentar volver a ser primer ministro, un cargo que ya ocupó entre 2014 y 2017.

Serbia es escenario de multitudinarias protestas tras la muerte de 16 personas por el derrumbe en noviembre de 2024 de un techo en una estación de tren que acababa de ser remodelada por empresas chinas.

Lo que comenzó siendo una protesta para reclamar que se aclararan las responsabilidades, ha derivado en una denuncia de lo que parte de los serbios ven como creciente autoritarismo y corrupción del Gobierno de Vucic.

Una reciente encuesta da al partido de Vucic, el SNS (en el Gobierno desde 2012) el 35,7 % de los votos, por detrás del 45 % de la Lista de Estudiantes, una candidatura formada por los universitarios que llevan casi dos años liderando esas masivas protestas ciudadanas.

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En su momento, Vucic atribuyó el estancamiento del proceso de integración de su país en la Unión Europea (UE) al hecho de que Belgrado se niega a imponer sanciones a Rusia.EFE