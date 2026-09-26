EEUU dice tener "todas las cartas a su favor" ante un posible acuerdo con Irán

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Las autoridades de Estados Unidos han dicho este sábado tener "todas las cartas a su favor" a la hora de lograr un posible acuerdo con Irán después de que el presidente iraní, Masud Pezeshkian, haya asegurado que el país "cumplirá con todo aquello a lo que se comprometa" si Washington acepta la última propuesta de Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, ha indicado en una rueda de prensa que la Administración del presidente Donald Trump "ha sido clara desde el principio" respecto a la situación con Irán, pero no se ha aventurado a dar más información sobre cuáles serán los próximos movimientos en el marco de las negociaciones.

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"Los objetivos han sido los mismos desde el inicio. El régimen iraní no puede tener armas nucleares y necesitamos ver acciones concretas que respalden estas palabras. Cualquier acuerdo futuro se basará en acciones", ha indicado.

"Lo mismo ocurrió con el memorando de entendimiento anterior y lo mismo sucederá ahora. Necesitamos ver acciones reales que garanticen el cumplimiento del estos objetivos. El presidente Trump está tomando medidas para aumentar la presión y tiene todas las cartas a su favor en esta situación", ha afirmado, antes de reiterar la importancia de ver "acciones concretas".

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