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Disuelven un ayuntamiento en México tras la detención de su alcalde por extorsión

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El congreso del estado mexicano de Oaxaca ha aprobado este viernes la disolución del ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza tras la detención de su alcalde, Miguel Sánchez Altamirano, acusado de "extorsión agravada y delitos contra la seguridad del estado".

"Los trabajos de Inteligencia establecieron que Sánchez Altamirano (como actor político-social) participó, fomentó y encubrió actividades delictivas en el Istmo de Tehuantepec debido a su estrecha relación y nexos estratégicos" con el grupo criminal Los Cromos, brazo operativo del cártel Jalisco Nueva Generación en esa zona, ha informado la Fiscalía General de Oaxaca. La organización se dedicaba a la extorsión a comerciantes y empresarios, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio.

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Sánchez brindaba "cobertura política y económica a Los Cromos y facilitaba las cámaras del C2 para alertar la presencia de corporaciones de seguridad estatal y federal". Su detención desencadenó cinco bloqueos en carreteras de la zona para exigir su liberación. Los bloqueos duraron cerca de dos horas.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, solicitó después la "desaparición de poderes" del ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza. "El ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza atraviesa una situación que requiere de decisiones firmes y claridad en la conducción de su gobierno", ha apuntado Jara.

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