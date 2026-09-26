Agencias

China y Estados Unidos establecen un canal de comunicación sobre "superinteligencia"

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Pekín/Washington, 26 sep (EFE).- China y Estados Unidos acordaron establecer un canal de diálogo sobre "superinteligencia" para intercambiar puntos de vista sobre los riesgos y beneficios de la inteligencia artificial, un terreno donde ambas potencias mantienen una competencia estratégica.

Según un comunicado de la Casa Blanca sobre los acuerdos alcanzados durante la visita de Estado del presidente chino, Xi Jinping, a Washington esta semana, el próximo intercambio del 'Diálogo EEUU-China sobre Superinteligencia (SI)' tendrá lugar en noviembre de 2026 y también acordaron establecer un canal de comunicación bilateral para incidentes.

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De acuerdo con el texto, ambos países pactaron referirse a esta tecnología emergente como "superinteligencia", la fórmula con la que Trump rebautizó recientemente a la inteligencia artificial. EFE

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