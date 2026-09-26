Pakistán abate a 33 presuntos terroristas vinculados a India en una ofensiva militar en Baluchistán

01/02/2026 February 1, 2026, Peshawar, Peshawar, Pakistan: Security situation after militants coordinated attacks in Balochistan. Pakistani security forces maintain a high-alert status in Quetta, provincial capital of Balochistan. At least 33 people, including 15 security personnel, were killed as Balochistan Liberation Army militants launched pre-dawn attacks on police stations and government sites across Pakistan's Balochistan province, prompting security operations, service suspensions, and accusations by Islamabad of Indian backing. POLITICA Hussain Ali / Zuma Press / Europa Press

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Las fuerzas de seguridad de Pakistán han abatido a 33 presuntos terroristas vinculados a India en el marco de una serie de operaciones antiterroristas desplegadas desde el 21 de septiembre en la provincia de Baluchistán, en el suroeste del país, según ha informado el Ejército.

En un comunicado recogido por el diario 'DAWN', el Departamento de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas (ISPR, por sus siglas en inglés) ha informado de que, como parte de la 'Operación Shaban', las fuerzas de seguridad "han desmantelado escondites terroristas adicionales y, tras un intenso intercambio de disparos, cinco 'terroristas patrocinados por la India' han resultado muertos", ascendiendo a un total de 22 antes del pasado lunes.

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"También se recuperaron armas, municiones y explosivos en posiciones de los khawarij . La operación de limpieza continuará hasta la neutralización total de la amenaza en la zona", indica el comunicado.

Las fuerzas de seguridad han precisado que las operaciones han tenido como objetivo a presuntos terroristas de Fitna al Khawarij y Fitna al Hindustan, términos institucionales utilizados por el Gobierno pakistaní para clasificar a los grupos armados a los que combaten y acusan de intervenciones extranjeras. En este caso, se trataría de grupos islamistas radicales por un lado e insurgentes separatistas en favor de India por otro.

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"La implacable campaña antiterrorista por parte de las fuerzas de seguridad y los organismos encargados de hacer cumplir la ley de Pakistán continuará a toda marcha para erradicar la amenaza del terrorismo patrocinado y apoyado por extranjeros en el país", ha añadido el Ejército.

Según un comunicado de la Presidencia, el presidente Asif Ali Zardari ha rendido homenaje a las fuerzas de seguridad por el éxito de las operaciones. Según sus declaraciones, "la eliminación de 33 terroristas respaldados por la India en Baluchistán es un logro encomiable para las fuerzas de seguridad".

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Además, ha elogiado al personal de seguridad por la incautación de armas y municiones a los terroristas: "Los nefastos planes de los elementos terroristas respaldados por la India serán frustrados a toda costa", ha prometido.

Baluchistán ha sido testigo de un aumento de ataques terroristas en las últimas semanas, lo que ha llevado a las fuerzas de seguridad a intensificar las operaciones. Según una evaluación mensual del Instituto Pakistaní de Estudios sobre Conflictos y Seguridad, el número de ataques terroristas en la provincia ha aumentado un 7%, pasando de 83 en julio a 89 en el mes de agosto.

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