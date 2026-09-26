Bangkok afronta fuertes lluvias e inundaciones en decenas de calles

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Bangkok, 26 sep (EFE).- La megaurbe de Bangkok se encuentra en alerta ante el riesgo de inundaciones por las fuertes lluvias que caen sobre la capital tailandesa desde hace más de 24 horas y que han anegado ya decenas de calles –incluso en céntricos barrios– y obligado a las autoridades a habilitar refugios temporales.

"Se insta a los residentes de zonas aledañas a los canales y áreas de baja altitud a trasladarse a lugares más elevados, proteger objetos de valor y evitar desplazamientos innecesarios", indicó el Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres de Tailandia (DDPM), en un mensaje que llegó a los teléfonos móviles de los residentes de Bangkok sobre las 9:00 hora local (2:00 GMT).

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En otro aviso, el Departamento de Meteorología explicó que "es probable que se registren lluvias de fuertes a muy fuertes" en toda Tailandia, debido al "sistema activo de baja presión" que actualmente se sitúa sobre la zona central del país, donde se ubica Bangkok, así como al monzón que afecta simultáneamente a las regiones norte, sur y suroeste.

El organismo advirtió de eventuales "inundaciones repentinas, desbordamientos y deslizamientos de tierra", así como del "fortalecimiento de los vientos", que amenazan con causar olas de hasta tres metros de altura en el golfo de Tailandia y el mar de Andamán.

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Varias zonas de Bangkok –con unos 9 millones de habitantes en su término municipal y más de 15 en su área metropolitana– están anegadas tras más de 24 horas de lluvia, incluida parte del céntrico barrio de Ekkamai, algo poco usual en la capital, acostumbrada a intensos chaparrones de menor duración durante la época de lluvias, que se extiende aproximadamente de junio a octubre.

Según las autoridades, el este de la capital sufre las mayores afectaciones del temporal, que se prevé que se prolongue cinco días, con el agua impidiendo la circulación de vehículos pequeños, sobre todo motocicletas, uno de los principales medios de transporte en Tailandia.

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"En la acerca calculo que hay unos 40 centímetros (de agua). Somos 300 casas y mínimo (el nivel del agua llega) hasta la rodilla", relata el español Eneko Iruretagoyena, vecino de una zona aledaña a un canal cercano al aeropuerto internacional de Suvarnabhumi (este), que asegura que hizo acopio de provisiones ante la previsión de que las lluvias dificultarían la movilidad.

Las autoridades han habilitado refugios temporales en varios distritos, principalmente del noreste y el norte de la capital, como Lat Phrao y Chatuchak, cercanos al centro, o Don Mueang, que alberga otro aeropuerto internacional.

Bangkok es especialmente susceptible de sufrir inundaciones ante fuertes precipitaciones debido a factores como su ubicación sobre el delta del río Chao Phraya, a unos 1,5 metros sobre el nivel del mar; la histórica sobreexplotación de acuíferos subterráneos, que ha contribuido al hundimiento de la metrópolis; o su extensa red de canales. EFE

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(foto)(vídeo)