Asesinado por un grupo armado un agente de respuesta al ébola en el este de la RD Congo

Guardar

Kinsasa, 26 sep (EFE).- Un agente de la respuesta a la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) que supervisaba un puesto de lavado de manos fue asesinado este sábado en un ataque de un grupo armado no identificado en el este del país, confirmó a EFE una fuente sanitaria.

El incidente ocurrió hacia el medio día en la jefatura de Bashua, en la provincia de Kivu del Norte (este), detalló a EFE por teléfono el coordinador de la respuesta contra el ébola en el territorio de Beni, Erick Banga.

PUBLICIDAD

"Un grupo armado atacó este puesto de control, situado en la carretera entre Beni y Butembo, en el mismo lugar donde se encuentra el peaje. Esta carretera es crucial (para la respuesta a la enfermedad) porque nos permite controlar todos los puntos de acceso", explicó Banga.

"Al llegar, abrieron fuego indiscriminadamente, desatando el pánico entre nuestros trabajadores y las personas que se encontraban en el peaje. Mataron a nuestra gente a quemarropa y saquearon todas nuestras instalaciones antes de llevarse el dinero del peaje y huir", añadió.

PUBLICIDAD

Según su relato, unidades de las Fuerzas Armadas de la RDC (FARDC) y de la Policía intervinieron rápidamente para restablecer el orden.

"Pero debo reconocer -lamentó- que la situación todavía es frágil porque el acceso es libre. Afortunadamente, la población está informada sobre la enfermedad, pero representa un riesgo para quienes participamos en la respuesta".

Este incidente ocurrió solo días después de que una joven muriera este jueves tras ser alcanzada por una bala de la Policía, que disparó al aire durante un altercado con familiares de un fallecido por ébola que interrumpieron el protocolo sanitario de entierro seguro en el cementerio de Katula, en la localidad homónima de Beni, también en Kivu del Norte.

PUBLICIDAD

Como ejemplifican estos casos, la respuesta al ébola se ha visto dificultada por el conflicto que sacude desde hace décadas el este congoleño, alimentado por decenas de grupos armados y el Ejército, pero también por la desconfianza de la comunidad, la desinformación y los rumores sobre el virus y los centros de tratamiento.

Según el último balance del Instituto de Salud Pública (INSP) de la RDC, con datos hasta el 24 de septiembre, el brote de ébola acumula 7.946 casos confirmados y 3.833 muertes desde que se declaró oficialmente en el este de la RDC el pasado 15 de mayo.

PUBLICIDAD

Asimismo, un total de 2.001 pacientes han superado la enfermedad y 848 permanecen hospitalizados o en aislamiento, mientras la tasa de letalidad se sitúa en el 48,2 % y el seguimiento de contactos en el 79,2 %.

La epidemia afecta a 63 zonas de salud de siete de las 26 provincias de la RDC: Ituri (este), Tshopo (centro-norte), Bas-Uélé (norte), Haut-Uélé (noreste), Kivu del Norte (este), Kivu del Sur (este) y Ubangi del Sur (noroeste).

Este brote es el segundo más mortífero y contagioso de la historia a nivel global, aunque aún está lejos del más grave registrado hasta la fecha, que provocó unos 11.000 muertos y 28.000 contagios en África occidental entre 2014 y 2016. EFE

PUBLICIDAD