Mbappé estará entre 10 y 12 días de baja por una hiperextensión de la rodilla izquierda

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Madrid, 26 sep (EFE).- Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, sufre una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda, según informó este sábado el club blanco, una lesión con un plazo estimado de recuperación de entre diez y doce días.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda. Pendiente de evolución”, anunció la entidad madrisita en un comunicado oficial.

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Mbappé se lesionó este viernes en la acción del gol que dio la victoria a Francia frente a Turquía (0-1), en la primera jornada de la Liga de Naciones y en el estreno de Zinedine Zidane como seleccionador del combinado galo.

El delantero marcó en el minuto 54 y se hizo daño en la pierna izquierda de apoyo al golpear el balón con la derecha. Mbappé abandonó la concentración de Francia y regresó a Madrid para someterse a las pruebas médicas que descartaron una lesión de mayor gravedad.

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El plazo estimado de recuperación le impedirá disputar los tres próximos encuentros de la selección francesa, pero, si se cumplen las previsiones, podría estar disponible para el regreso del Real Madrid a la competición, el próximo 10 de octubre frente al Villarreal en el estadio Santiago Bernabéu.

No es el primer lesionado del Real Madrid en los partidos internacionales de selecciones. Ibrahima Konaté también tuvo que abandonar la concentración de la selección francesa para regresar a Madrid después de sufrir una "lesión en el ligamento colateral de la pierna derecha", según informó el club blanco a través de un comunicado.

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