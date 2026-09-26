Ferran, Nico y Eric, titulares contra Inglaterra y Tuchel pone a Bellingham, Gordon y Kane

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Londres, 26 sep (EFE).- Luis de la Fuente realizará tres cambios respecto a la final del Mundial para enfrentarse a Inglaterra, metiendo a Eric García en el lateral derecho, a Nico Williams en banda y a Ferran Torres, el hombre del gol contra Argentina, en punta.

Por su parte, Thomas Tuchel apuesta por el centrocampista del Real Madrid Jude Bellingham, el atacante del Barcelona Anthony Gordon y el delantero del Bayern Harry Kane para contrarrestar el potencial de España.

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El once de España es el siguiente: Unai Simón; Eric García, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Dani Olmo, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Nico Williams y Ferran Torres.

Inglaterra, por su parte, saldrá con Trafford; Quansah, Konsa, Guéhi, O’Reilly; Anderson, Lewis-Skelly; Saka, Bellingham, Gordon; y Kane.