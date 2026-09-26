Ángel Llàcer evita mojarse entre Belén Esteban y María José Campanario y desvela su admiración por Jesulín

Ángel Llàcer durante la inauguración de la nueva temporada del Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Ángel Llàcer no quiso perderse la inauguración de la nueva temporada del Gran Teatre del Liceu de Barcelona, una noche marcada por la ópera y en la que el presentador volvió a demostrar que el teatro sigue siendo una de sus grandes pasiones: "La ópera es una cosa que a mí me encanta. Es como la expresión máxima del arte", aseguró, destacando especialmente el trabajo que existe detrás de cada artista: "Detrás de un cantante de ópera hay tanto trabajo sirviendo al arte, que eso a mí me encanta". EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

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Ángel Llàcer no quiso perderse la inauguración de la nueva temporada del Gran Teatre del Liceu de Barcelona, una noche marcada por la ópera y en la que el presentador volvió a demostrar que el teatro sigue siendo una de sus grandes pasiones: "La ópera es una cosa que a mí me encanta. Es como la expresión máxima del arte", aseguró, destacando especialmente el trabajo que existe detrás de cada artista: "Detrás de un cantante de ópera hay tanto trabajo sirviendo al arte, que eso a mí me encanta".

En una noche en la que también habló de televisión, Llàcer tuvo palabras de elogio para Jesulín de Ubrique, una de las grandes sorpresas de la última edición de Tu cara me suena. El presentador destacó la enorme preparación del torero para enfrentarse al reto musical: "Es una persona súper trabajadora. Tenía una profesora de canto, tenía un coach, durante todas las semanas se preparaba la canción, es decir, que no daba nada por hecho". Una actitud que considera una auténtica virtud: "Se nos ha enfrentado ahí delante de un toro y, de golpe, es como decir: 'No, no, yo soy un trabajador y lo que me voy a proponer, lo voy a hacer bien'".

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Precisamente, la participación de María José Campanario junto a su marido protagonizó uno de los momentos más comentados del programa, y Ángel no descarta volver a contar con ella: "A la gente le gusta mucho María José Campanario, a la gente le gustaba y además cantaba muy bien. O sea que puede ser que en la próxima edición esté María José Campanario", explicó, dejando claro, eso sí, que la decisión no depende exclusivamente de él: "No mando yo".

Por otro lado, cuando llegó la pregunta inevitable sobre la conocida rivalidad mediática entre Belén Esteban y María José Campanario y sobre si se posicionaba con alguna de las dos prefirió mantenerse al margen y evitar cualquier polémica: "Uy, no tengo ni idea. Ay, no me preguntes porque no tengo ni idea. Lo siento", respondió. En cuanto a su situación personal, el presentador aseguró encontrarse bien y completamente volcado en el trabajo, tanto en el teatro como en sus próximos proyectos. Continúa con El Principito, espectáculo que lleva 13 años haciendo en Barcelona, y prepara Hairspray, que llegará el próximo año al Teatro Tívoli.

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