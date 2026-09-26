107-92. El Surne Bilbao arranca con una sólida victoria

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Bilbao (España), 26 sep (EFE).- El Surne Bilbao comenzó la Liga Endesa con una convincente victoria en Miribilla frente al Kids&Us Manresa (107-92) en un buen partido en ataque del equipo de Jaume Ponsarnau frente a un rival mermado en el juego interior y al que le faltó físico y acierto en los momentos clave para poner en aprietos a los locales.

Darrun Hilliard (19 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias) y Tryggvi Hlinason (12 y 8) lideraron una excelente actuación coral de un Surne Bilbao con seis jugadores por encima de la decena de puntos, entre los que brillaron Frey y Normantas, con 14 cada uno.

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Por parte del equipo manresano, siempre competitivo a pesar de la diferencia final y las bajas de los pívots Oriola y Allen por problemas físicos, fueron Nick Ogenda (17 puntos), Lukasz Kolenda (16) y Rafa Villar (9 y 5 asistencias) los que firmaron los mejores números.

Los locales entraron mejor en el partido sacando petróleo de la superioridad de Vautier en la pintura. A los de Diego Ocampo les costó ajustar la defensa y fue a partir del 9-2 cuando pararon la sangría y mantuvieron igualado el pulso.

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El equipo bilbaíno mantuvo la ventaja en el marcador en un primer cuarto de mucho ritmo y escaso acierto en el tiro de ambos conjuntos, un hándicap que lastró más a los 'hombres de negro'.

De la mano de Rafa Villar y Ongenda el Manresa llegó a ponerse incluso por delante mediado el segundo parcial (26-27, m.15), una ventaja que fue un mero espejismo y encontró una reacción local instantánea con sendos triples de Krampelj y Hilliard que volvieron a poner por delante a los de Ponsarnau.

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Otro triple de Hilliard en la última jugada antes del descanso puso un 44-38 más amplio de lo que hacía prever el equilibrio entre ambos equipos.

El Surne dio el acelerón definitivo en la segunda parte. Tras esa irregularidad en los primeros veinte minutos en el tercer y segundo cuartos, los de Ponsarnau elevaron la anotación hasta los 63 puntos.

Los locales superaron pronto la decena (62-49, min.25), pero el Manresa no bajó los brazos mientras pudo y tras apretar el luminoso hasta el 66-62 le faltó temple y físico para poner en más aprietos a un rival que tiró de eficacia y veteranía para apuntillar con un triple de Frey sobre la bocina del tercer cuarto.

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El Surne despejó cualquier duda en el arranque del último parcial y estiró la renta hasta los 17 puntos (88-71, min.35) llevando la recta final a un intercambio de canastas ya sin trascendencia en el resultado definitivo.

- Ficha técnica:

107.- Surne Bilbao (19+25+32+31): Frey (14), Normantas (14), Hilliard (19), Krampelj (11), Vautier (12) -equipo inicial- Darling (2), Hlinason (12), Ansorregi (-), Petrasek (8), Font (8) y Somogyi (7).

92.- Kids&Us Manresa (18+20+27+27): Benítez (2), Notae (14), Tamba (5), Agbo (7), Ongenda (17) - equipo inicial- Kolenda (16), Vila (3), Beaufort (4), Bassas (5), Villar (9) y Minchev (10).

Árbitros: Carlos Cortés, Javier Torres e Igor Esteve. Eliminaron por cinco faltas a Font (min.37) y Agbo (m.39).

Incidencias: primer partido de la jornada inaugural de la Liga Endesa 2026-27 disputado en el Bilbao Arena con 8.097 espectadores en las gradas. EFE

ibn/ism