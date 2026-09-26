El papa reza en Lourdes por una Francia libre de violencia y odio y gobernantes sabios

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Lourdes (Francia), 26 sep (EFE).- El papa León XIV pidió este sábado en su oración ante Nuestra Señora de Lourdes, en la gruta de las apariciones del santuario francés, que conceda una "Francia libre de toda violencia y todo odio" y gobernantes "sabios y generosos" que "respeten los derechos humanos" y la "paz en el mundo".

Tras su misa multitudinaria en París, con cerca 800.000 fieles, el papa se trasladó al santuario de Lourdes para un último acto de la jornada y participó en una oración en la gruta, donde la tradición cristiana indica las apariciones de la Virgen a la pequeña pastora Bernadette.

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El papa se dirigió a la Virgen de Lourdes, patrona de Francia, para que el país consiga "el don de la concordia fraterna".

"Que construya una sociedad armoniosa, libre de toda violencia y de todo odio, en la que cada persona pueda trabajar, formar una familia y vivir su vida hasta el final con tranquilidad y serenidad. Que los más desfavorecidos y los pobres encuentren siempre apoyo", rezó el papa.

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El pontífice estadounidense también pidió para Francia "gobernantes sabios y generosos, dispuestos al sacrificio de sí mismos, capaces de afrontar los desafíos y decididos a servir al bien común. Que conserven al país en paz en el concierto de las naciones".

"Que hagan oír su voz en defensa de los derechos humanos fundamentales y de la paz en el mundo, rechazando para siempre las lógicas de la guerra", agregó el pontífice.

Palabras que resonaron con más fuerza al considerar que el país tendrá que elegir en unos meses al nuevo presidente de la República.

Como los millones de fieles que acuden al santuario mariano cada año, muchos buscando un milagro, el papa también tocó la roca de la gruta y bebió de la fuente considerada milagrosa un vaso de agua que le ofreció el rector, padre Michel Daubanes.

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En su oración ante la Virgen, ante decenas de fieles en absoluto silencio, el papa también pidió "renovar la fe y el fervor de las familias cristianas" y que llegue el "auxilio en las dificultades que atraviesan."

Rezó también para que "Dios suscite vocaciones, especialmente sacerdotales y religiosas", y para que los jóvenes "puedan edificar la sociedad justa y fraterna que anhelan".

El papa se hizo mensajero de las intenciones "de las personas enfermas y las que sufren, así como las de todos los que las acompañan. Han venido juntos hasta aquí para alcanzar fortaleza y curación", agregó. EFE

(foto)(vídeo)