Prensa venezolana espera más avances en libertad de expresión tras acuerdos en diálogo

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Caracas, 26 sep (EFE).- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) valoró este sábado el anuncio de desbloqueo a portales webs y medios digitales como producto del diálogo político entre el Gobierno y la oposición, pero manifestó que espera más avances en la libertad de expresión.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, el SNTP dijo que "la eliminación de restricciones en Internet ha avanzado de manera importante", aunque recordó que "todavía quedan medios y páginas inaccesibles" y por ello reivindicó la petición de que todos deberían ser "consultados libremente".

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"La discusión sobre el espectro radioeléctrico también debe traducirse en resultados. Cientos de concesiones de radio están pendientes de renovación y tenemos razones para esperar avances concretos en esa materia", así como el "cierre definitivo de las causas que todavía mantienen a periodistas sometidos a procesos judiciales", añadió.

El viernes, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, comunicó su decisión de levantar las restricciones a un conjunto de webs y plataformas, sin precisar cuáles ni cuántas, atendiendo a los informes que había recibido del diálogo entre el chavismo y un sector de la oposición y del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática.

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Luego, en un comunicado conjunto, las delegaciones en el diálogo informaron su acompañamiento a la decisión del Gobierno de "continuar y ampliar el levantamiento de medidas administrativas a portales de noticias, páginas web y medios electrónicos".

El jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, explicó a periodistas que en las reuniones con la oposición "se completaron" las listas de los portales informativos que serán desbloqueados y señaló, tras ser consultado, que estas medidas también incluirán el levantamiento de procesos judiciales que pesan sobre periodistas.

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"Tendrán noticias de eso el próximo lunes o martes", indicó el también presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada.

La orden se sumó a una ya dada el pasado 17 de septiembre cuando la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) -el ente regulador de las telecomunicaciones en el país- anunció el "restablecimiento formal del acceso a diversas plataformas y medios de comunicación digitales nacionales e internacionales".

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La ONG VE sin Filtro computaba hoy unos 66 dominios desbloqueados desde el anuncio del viernes y 84 desde el 16 de septiembre, previo al inicio del segundo ciclo de diálogo.

Sin embargo, 149 dominios en Internet aún permanecen bloqueados, 57 de ellos relacionados con 37 portales de noticias, entre ellos el portal de investigación Armando.info, que ha destapado casos de corrupción de exfuncionarios del Gobierno venezolano como el empresario Álex Saab, hoy detenido en Estados Unidos.

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Las delegaciones, que volverán a reunirse a mediados de octubre, también acordaron impulsar "una agenda de discusión sobre el uso del espectro radioeléctrico nacional" que abarque a "todos los actores" del país e "incluya la revisión de instrumentos legales que lo requieran". EFE