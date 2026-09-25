Agencias

Tres muertos al impactar un dron ruso junto a un edificio de oficinas en Kiev

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Kiev, 25 sep (EFE).- Al menos tres personas han muerto y otras siete han resultado heridas al impactar a plena luz del día un dron en el aparcamiento de un edificio de oficinas en Kiev, informó el alcalde de la ciudad, Vitali Klichkó.

Según ha explicado el edil, el dron ha provocado daños en la fachada del edificio y ha roto varias ventanas.

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Klichkó ha dado este balance poco después de las 15.00 hora local (12.00 GMT).

Justo antes se habían activado las alarmas aéreas en la capital, donde sonaron inmediatamente después de las sirenas varias explosiones.

Rusia ataca desde hace semanas Kiev y otras ciudades ucranianas de forma constante a plena luz del día.

En anteriores fases de la guerra estos ataques de larga distancia solían limitarse a la noche y la madrugada. EFE

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