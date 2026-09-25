Países Bajos respalda a Klaas Knot para presidir el BCE tras el apoyo de Sánchez a Hernández de Cos

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El primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, ha mostrado su respaldo al exgobernador del banco central neerlándes Klass Knot para alcanzar la presidencia del Banco Central Europeo (BCE), apenas un día después de que Pedro Sánchez oficializara su apoyo a Pablo Hernández de Cos en la carrera ya iniciada ante el inminente relevo de Christine Lagarde.

Jetten ha destacado en una entrevista para Bloomberg Television que Klass Knot presidió "con gran éxito" el banco central de Países Bajos, De Nederlandsche Bank (DNB), en unos de los momentos "más difíciles". Su mandato como líder de la entidad abarcó el periodo comprendido entre 2011 y 2025.

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Asimismo, ha calificado a Knot como una persona "muy pragmática" y "capaz de trabajar con todo el mundo", que también comprende "el equilibrio entre el norte y el sur de la eurozona".

"Por eso, el Gobierno neerlandés lo respalda para ocupar cualquier vacante en diversas instituciones europeas. Y si se trata del BCE, habrá que ver quién es el mejor candidato. Pero creo que, para muchos países europeos, él encajaría a la perfección", ha indicado el primer ministro de Países Bajos.

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El economista Klaas Knot presidió el banco central de Países Bajos durante catorce años, de 2011 a 2025, un mandato que lo convirtió en uno de los miembros más veteranos del Consejo de Gobierno del BCE. Por el camino, acumuló asientos en el Consejo Europeo de Riesgo Sistémico, en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en el Banco de Pagos Internacionales (BIS), y desde 2021 hasta el año pasado presidió también el Consejo de Estabilidad Financiera del G20, el organismo que vigila la salud del sistema financiero mundial.

Actualmente dirige su propia consultora, KK Economic Advisory, desde donde asesora a gobiernos europeos en gestión de crisis e independencia de los bancos centrales y su nombre suena como uno de los principales candidatos para alzarse con la presidencia del BCE en el proceso de renovación de la cúpula de la institución europea que tendrá lugar en los próximos meses.

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En esta pugna por convertirse en 'guardián del euro' competirá con el español Pablo Hernández de Cos, actual director general del Banco de Pagos Internacionales (BIS) y exgobernador del Banco de España, a quien el presidente Pedro Sánchez respaldó hace apenas un día.

"Por supuesto que tiene mi apoyo (Hernández de Cos). Creo que ha sido un presidente excepcional del Banco de España. Creo que tiene el liderazgo y también tiene la capacidad y el conocimiento. Y por supuesto creo que sería muy positivo, no solo para España, sino también para Europa tener a alguien como el frente del BCE", indicó Sánchez en un entrevista con Bloomberg.

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El anuncio de la salida anticipada de Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo y del Consejo de Gobierno del BCE, para incorporarse al FMI, ha dado el pistoletazo de salida a la renovación de varios altos cargos en la institución europea: Lagarde, quien podría adelantar su marcha en los próximos meses, la propia Schnabel y Philip Lane, economista jefe del BCE quien termina su mandato en junio de 2027.