Power Electronics inicia las obras del mayor campus de producción de sistemas de conversión de energía de EEUU

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La valenciana Power Electronics ha iniciado las obras de su nuevo campus de 210.000 metros cuadrados en Houston (Estados Unidos), un "hito clave dentro de su estrategia industrial y de crecimiento" que supone la "mayor expansión industrial internacional" de la empresa y que será "el mayor campus de fabricación de sistemas de conversión de energía" del país norteameticana.

La compañía, líder global en el desarrollo y fabricación de soluciones avanzadas de conversión de energía, presentó oficialmente el proyecto este jueves durante una ceremonia de colocación de la primera piedra celebrada en Houston, que reunió a autoridades, representantes institucionales, clientes, socios estratégicos y destacados miembros del ecosistema empresarial y energético de Texas, según ha informado en un comunicado.

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"Por primera vez en muchos años, Estados Unidos podrá atender su creciente demanda de capacidad de generación eléctrica sostenible y resiliencia energética gracias a la fabricación local y al respaldo de la tecnología más avanzada del mundo. Nuestro Campus de Houston, con una capacidad de producción de 40 GW, contribuirá a definir el futuro de la energía y del crecimiento de la inteligencia artificial a nivel global", ha afirmado el CEO de Power Electronics, David Salvo.

Ubicado en una superficie aproximada de 21 hectáreas, el campus de Houston contará con dos edificios que integrarán producción, logística, fabricación de electrónica, I+D, formación, oficinas corporativas y otras funciones estratégicas.

Concebido como el centro de fabricación de inversores más automatizado de la historia de Power Electronics, el complejo incorporará sistemas de producción de última generación y procesos altamente automatizados para garantizar los máximos niveles de eficiencia, calidad, escalabilidad y fiabilidad.

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Una vez plenamente operativo, alcanzará una capacidad de producción anual de hasta 40 GW y generará más de 400 puestos de trabajo. Esta nueva capacidad permitirá a Power Electronics acompañar el crecimiento de la demanda en Estados Unidos y el resto del continente americano, especialmente en sectores clave como la energía solar, el almacenamiento energético, los centros de datos y la electrificación.

El campus de Houston complementará la actividad de Llíria (Valencia) y reforzará la plataforma industrial global de la compañía, aumentando la proximidad a clientes y proyectos, así como la resiliencia de su cadena de suministro. Se trata de "la mayor expansión industrial internacional emprendida por Power Electronics hasta la fecha".

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EXPANSIÓN DEL CAMPUS DE LLÍRIA

El crecimiento industrial de Power Electronics pasa también por la ampliación de su Campus de Llíria (Valencia), que incrementará su superficie de los actuales 100.000 a los 150.000 metros cuadrados.

Esta expansión permitirá incorporar nuevas líneas de negocio y reforzar la capacidad tecnológica y productiva de la compañía. Con la ampliación de ambos campus, Power Electronics prevé alcanzar una capacidad productiva global de 105 GW. Este modelo permitirá distribuir la producción de manera más eficiente, reforzar la proximidad a los clientes y acompañar el crecimiento de los distintos mercados.

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Power Electronics ha desarrollado proyectos en todo el mundo a través de sus divisiones de solar, almacenamiento energético, data centers, movilidad eléctrica e industria. En 2026, la multinacional ha alcanzado los 170 GW de potencia AC instalada, evitando la emisión de más de 169,2 millones de toneladas de CO2.