Tres detenidos por un tiroteo con dos heridos en Alhaurín el Grande el pasado fin de semana

11/06/2021 Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial POLITICA ESPAÑA EUROPA ANDALUCÍA GUARDIA CIVIL/ARCHIVO

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La Guardia Civil ha detenido a tres personas en relación con una agresión con arma de fuego con el resultado de dos heridos de bala en la localidad malagueña de Alhaurín el Grande.

Así lo han confirmado fuentes de dicho cuerpo de seguridad, que han señalado que los hechos sucedieron el pasado fin de semana y que la investigación se encuentra abierta y bajo secreto de sumario.

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En concreto, los hechos sucedieron el pasado domingo día 20 en un diseminado de dicha localidad. Según la información adelantada por Diario 'SUR', la Policía Local y la Guardia Civil recibieron llamadas que alertaban de que se habían producido disparos contra una vivienda y La principal hipótesis es que se trató de un 'vuelco' de droga.