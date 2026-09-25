Tres bomberos heridos, uno de gravedad, en dos incendios en Portugal

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Lisboa, 25 sep (EFE).- Tres bomberos resultaron heridos, uno de gravedad, durante las labores de extinción de dos incendios forestales que permanecen activos a primera hora de este viernes en el norte y el sur de Portugal, donde más de 650 efectivos combaten las llamas.

El herido más grave es una bombera a la que le cayó un árbol mientras participaba en la extinción de un fuego declarado el jueves por la noche en el municipio de Resende, en el norte del país.

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Este incendio mantenía un frente activo a las 06:20 hora local (05:20 GMT) y movilizaba a 221 efectivos, según Protección Civil.

En el sur, otros dos bomberos sufrieron heridas leves en un accidente con un vehículo de extinción que acabó consumido por las llamas en el municipio de Odemira, en la región del Alentejo.

Ese fuego seguía sin controlar a las 05:45 hora local (04:45 GMT), con 439 efectivos y 149 vehículos desplegados, según datos de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil.

Más de setenta municipios del interior del norte y el centro de Portugal y de la región meridional del Algarve permanecen este viernes en peligro máximo de incendio, según el Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA).

Otros noventa municipios están en peligro muy elevado, pese al descenso de las temperaturas previsto para hoy en el norte y el centro del país.

En el archipiélago atlántico de Madeira, las costas norte y sur de la isla principal y la vecina isla de Porto Santo están bajo aviso naranja por la persistencia de temperaturas máximas elevadas hasta las 18:00 hora local (17:00 GMT). Las zonas montañosas de Madeira permanecen bajo aviso amarillo por calor. EFE

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