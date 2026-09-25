Detenido un joven de 20 años por apuñalar mortalmente a una mujer en un hotel en Bormujos

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Un joven de 20 años ha sido detenido tras presuntamente matar a puñaladas a una mujer de 41 años con la que había gestionado una cita en la habitación de un hotel de la localidad sevillana de Bormujos.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil a Europa Press, los hechos tuvieron lugar entre las 22,30 y las 23,30 horas de la noche de este jueves, 24 de septiembre.

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Ambos se encontraban en la habitación durante un encuentro cuando, por circunstancias que aún se desconocen, este hombre agarró un objeto punzante y apuñaló a la víctima, siempre según los primeros indicios recopilados por los responsables.

El cuerpo de la víctima sufrió varios cortes con resultado de hemorragias que derivaron en su muerte.

Posteriormente, el chico abandonó el lugar de los hechos y, ya en la vía pública, alertó a los servicios de emergencias de lo sucedido, llegando incluso a informar de su ubicación, por lo que fue detenido por la Policía Local de Bormujos.

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Por el momento, la investigación continúa abierta, en aras de esclarecer las circunstancias que rodean este suceso. El cuerpo de la víctima ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Sevilla.