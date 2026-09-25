La adaptación española de 'La Trenza' inspira su estreno teatral en París

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París, 25 sep (EFE).- La adaptación teatral española de la novela 'La Trenza' ha servido de punto de partida para la nueva versión francesa de la obra, que se estrena este viernes en el Théâtre de la Renaissance de París, según explicó a EFE la autora del libro, Laetitia Colombani, quien también estará sobre las tablas.

En una entrevista, Colombani contó que hace tres años viajó a Barcelona invitada a ver el exitoso montaje realizado por la actriz y directora Clara Segura y la compañía La Perla 29. No sabía qué iba a encontrar, admitió, y quedó "completamente entusiasmada y emocionada" al descubrir la aclamada adaptación de su novela.

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La autora decidió entonces pedir autorización para llevar aquel espectáculo a Francia. "Pensé: es una idea formidable llevarlo al teatro", explicó Colombani, a la que le interesó especialmente el hecho de que las actrices interpretaran tanto personajes femeninos como masculinos.

La versión francesa, sin embargo, evolucionó hacia un montaje diferente. Los productores franceses propusieron que la obra partiera de la novela y de la película dirigida por la propia Colombani, pero incorporara una dimensión nueva.

Colombani y la directora Johanna Boyer optaron entonces por convertir el proceso de creación de 'La Trenza' en parte del espectáculo.

Por ese motivo, la escritora aparecerá sobre el escenario para contar cómo nació la idea de la novela, cómo la escribió y de qué manera sus propias experiencias influyeron en la historia.

El montaje combinará así las tres historias de mujeres protagonistas de 'La Trenza', ambientadas en distintos continentes, con el relato de la propia Colombani sobre la creación de la obra.

"Quería ofrecer algo diferente: hacer un espectáculo original, que no fuera simplemente el libro o una adaptación de la película, sino que aportara una dimensión más", explicó al terminó del ensayo en el Théâtre de la Renaissance, protegido como monumento histórico desde 1994.

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La obra entrelaza de forma dinámica la vida de tres mujeres en tres continentes diferentes, unidas de manera invisible por un anhelo de libertad y una voluntad indestructible.

La obra de Colombani llega ahora a un escenario que fue dirigido por la mítica Sarah Bernhardt y que nació en el corazón del gran teatro francés del siglo XIX.

El enfoque coral de esa obra es también la columna vertebral de la última novela de la autora, 'Un día sin mujeres', que la editorial Salamandra publica en español a principios de octubre. EFE

(foto) (vídeo)