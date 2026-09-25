Qatar y Turquía rechazan las acusaciones de Netanyahu de "difamar" reiterando su apoyo a los palestinos

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Qatar y Turquía han vuelto a incidir en su apoyo a la sociedad palestina en sendos turnos de réplica en la Asamblea General de Naciones Unidas, en donde han rechazado las acusaciones planteadas por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien en su discurso ha señalado a los representantes de dichos países por "difamar" a las autoridades israelíes con "mentiras" sobre su ofensiva militar en la Franja de Gaza.

Por su parte, el delegado de la misión turca ante Naciones Unidas ha rechazado las "acusaciones maliciosas e infundadas" formuladas por Netanyahu contra el Gobierno turco, añadiendo que el hecho de que decenas de delegaciones abandonaran la sala durante su discurso constituía una "rotunda condena diplomática" a sus políticas.

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En este sentido, ha afirmado que la comunidad internacional no tolera escuchar a un líder moralmente en bancarrota sobre quien pesa una orden de detención por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, en alusión a las medidas dictadas por el Tribunal Penal Internacional (TPI).

Asimismo, ha subrayado que Turquía seguirá apoyando a la sociedad palestina hasta que se establezca un Estado de Palestina.

A su vez, el segundo secretario de la Misión Permanente del Estado de Qatar ante las Naciones Unidas, Abdulaziz Fadhala al Sulaiti, ha declarado que las acusaciones de Netanyahu ni siquiera merecían ser refutadas.

Además, ha defendido que una escalada retórica contra Qatar u otros países no puede desviar la atención de las "violaciones" de Israel en territorio palestino ocupado, ni tampoco de sus repercusiones humanitarias, pese al, según él, intento del mandatario israelí de influir en la opinión pública mundial, especialmente entre los jóvenes.

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De este modo han respondido a Netanyahu, quien ha cargado en su discurso contra ambos países, por "difamar" a Israel con "mentiras" sobre su ofensiva militar en la Franja de Gaza. "Israel ha hecho todo lo posible para que (los palestinos) no estén en peligro. Enviamos millones de mensajes de texto alertando a los civiles para que se retiren de las zonas de combate", ha defendido.

IRÁN CUESTIONA QUE SE PERMITA INTERVENIR A NETANYAHU

A ellos se ha unido el miembro de la Misión Permanente de Irán ante Naciones Unidas, Naser Asadi, quien también ha ejercido el derecho de réplica para responder a la declaración de dirigente de Israel después de que este tildara a la República Islámica de "dictadura asesina", vaticinando que "a lo mejor no dentro de mucho, el pueblo iraní será libre".

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"El primer ministro comete un genocidio mientras dice ser la víctima", ha espetado Asadi en su respuesta, considerando el proceder del mandatario israelí como "un claro ejemplo de hipocresía".

Al hilo, ha cuestionado que se le permita a "un criminal responsable de matar a más de 70.000 palestinos" comparecer ante la Asamblea, preguntándose "qué mensaje se da" al órgano al actuar de este modo en lugar de "referirse al artículo 6 de la Carta para expulsar a este régimen de la organización por violar una y otra vez los principios de la ONU".

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Por último, ha apuntado a Estados Unidos como "cómplice" de Israel y ha advertido de que Irán responderá con firmeza a cualquier agresión contra su soberanía y su integridad territorial.