Macron ve posible un ataque ruso en Francia similar al del aeropuerto de Leipzig en Alemania

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El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha afirmado que es posible que Rusia lance un ataque contra el país galo como el del aeropuerto de Leipzig en Alemania, ya que el Kremlin "considera que Europa es la profundidad estratégica de Ucrania" y Kiev está atacando objetivos en el interior de Rusia, no solo en el frente.

"La respuesta es sí. Hoy hay que ser muy claros: Rusia considera que Europa es la profundidad estratégica de Ucrania", ha indicado Macron, apuntando que, "como los europeos ayudan a los ucranianos y los ucranianos están, en efecto, atacando refinerías y emplazamientos en Rusia para que detengan la guerra, Europa puede ser un objetivo".

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Sin embargo, ha alegado que Europa ya lleva "años siendo atacada", tanto "en el plano de la información, con informaciones falsas que circulan", como en "el plano cibernético", donde las agresiones "se han intensificado en los últimos años".

De todos modos, tras el ataque del aeropuerto de Leipzig, la situación ha cambiado y "ya no es guerra híbrida, es guerra, punto", ha advertido, afirmando que se trata de "actos hostiles que, en efecto, pueden matar", por lo que "existe una verdadera amenaza".

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De cualquier manera, el jefe del Elíseo ha querido desmentir que la CIA haya informado a los servicios franceses de un ataque de drones rusos por mar contra el sur de Francia.

Así las cosas, Macron ha afirmado que Francia ha "elevado el nivel de preparación" en los últimos meses, protegiendo "mejor determinados lugares".

"Región por región, todos los lugares sensibles, los lugares civiles que lo justifican, son objeto de una protección adicional y hacemos lo mismo con los lugares militares y los industriales del ejército", ha informado el mandatario.

Con todo, ha evitado referirse a Rusia como 'enemigo' negándose a "participar en la escalada", ya que, ha alegado, "todo lo que busca es que seamos belicosos en las palabras para justificar su movilización o su postura". "Lo que puedo decirle es que Rusia multiplica los actos hostiles y, a veces, criminales contra los países europeos", ha agregado.

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