Estudios reúnen evidencia sobre autenticidad en pintura de El Greco hallada en Lima

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Lima, 24 sep (EFE).- La primera investigación realizada sobre la pintura 'Meditación y Estigmatización de San Francisco de Asís', atribuida a El Greco, presentó este jueves una serie de hallazgos que permitirían confirmar que fue realizada por el maestro originario de Creta entre los siglos XVI y XVII, dos años después de su descubrimiento en Lima.

Los estudios se realizaron a solicitud del Museo Convento San Francisco de Lima, que mantiene la obra en custodia después de ser descubierta en una casa de antigüedades de la capital peruana, y estuvieron a cargo de un equipo de especialistas de la ONG Wanna Film, que elaboraron un ensayo académico con los resultados.

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La obra muestra a San Francisco contemplando la muerte, representada en un cráneo, pero en un extremo del fondo se observa al mismo santo en éxtasis al recibir los estigmas de Cristo.

En el borde de una diminuta Biblia pintada dentro de la escena en que San Francisco recibe los estigmas en el Monte Alvernia, los investigadores identificaron una micro-inscripción árabe, "azANqeis", que nunca antes había sido documentada en una obra de este maestro.

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La lectura filológica de la inscripción combina la raíz de adhan —la llamada islámica a la oración— con "qais", nombre de una tribu árabe del norte de la península arábiga y Egipto.

Los investigadores destacan que su hallazgo no ocurre de forma aislada: la obra reúne, en una misma superficie pictórica, tres tradiciones espirituales conviviendo entre sí: la formación bizantina y ortodoxa que El Greco recibió como iconógrafo en su juventud en Creta, el tema devocional católico de San Francisco de Asís propio de la España de la Contrarreforma, y esta inscripción islámica descubierta en su interior.

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El análisis combinó reflectografía infrarroja, fluorescencia ultravioleta y análisis químico de pigmentos, además de un cotejo paleográfico con documentos autógrafos de El Greco conservados en el Museo del Prado, en España.

Esos estudios confirmaron que no se encontró debajo un dibujo preparatorio y que está pintado directamente a la obra.

Además, el tamaño de la pintura, de 128 por 101 centímetros, más pequeño que otras obras de El Greco, sería otro indicio de que es hecha por él mismo, y no de sus discípulos en su taller, dado que él solía desarrollar microdetalles en ese espacio.

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El investigador principal de la obra, Fabián Martínez, declaró que "este hallazgo no es solo evidencia científica sobre la autoría de una obra: es una ventana a cómo El Greco pensaba y construía sus imágenes, y con qué convicción religiosa lo hacía".

"Es un trabajo que la fe franciscana, la historia del arte y la ciencia peruana pueden compartir por igual", añadió el restaurador.

La obra fue hallada deteriorada, pero se hizo una conservación preventiva, y posteriormente se hará una restauración, indicó Martínez a EFE.

Por su parte, la historiadora de arte Beatriz Franco comentó que lo que más le conmueve de esta obra es que "invita a mirarla de cerca".

"Cuanto más te acercas, más te revela: una Biblia diminuta, una inscripción casi invisible, un mensaje que estuvo ahí durante siglos esperando a ser leído", agregó la gestora cultural.

Franco explicó a EFE que la obra estuvo en el distrito de Miraflores, en Lima, en una tienda de antigüedades a mediados del siglo XX y que posteriormente, "dentro de las investigaciones que ha realizado la ONG se hizo la pesquisa respectiva para constatar si la fecha coincidía con que era una obra original de El Greco".

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Como parte de esta investigación, y a través de un representante, se realizó la donación al Museo San Francisco de una réplica maestra de la obra, una reproducción exacta del original para que el público pueda seguir conociendo la obra, incluso después de que el original concluya su exhibición y vuelva a quedar resguardado en bóveda.