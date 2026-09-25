Pakistán afirma haber abatido a varios talibanes afganos tras un choque fronterizo

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Islamabad, 25 sep (EFE).- Las fuerzas de seguridad paquistaníes aseguraron este viernes haber abatido a varios combatientes talibanes afganos tras repeler un intento de incursión desde Afganistán por la frontera con la provincia suroccidental de Baluchistán.

Según un comunicado oficial, los combatientes intentaron penetrar el jueves en territorio paquistaní por el sector de Gulistan, lo que provocó una respuesta de las fuerzas de seguridad que, según Islamabad, causó la muerte de varios talibanes afganos. EFE

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