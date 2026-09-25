Premio Mujeres Adelante reconoce a cuatro empresarias hondureñas por su liderazgo

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Tegucigalpa, 24 sep (EFE).- Empresarias hondureñas de los sectores lácteo, cafetero, odontológico y del chocolate recibieron este jueves el premio Mujeres Adelante, que en su quinta edición reconoció a cuatro mujeres entre 400 candidaturas de todo el país.

El reconocimiento fue otorgado por el Grupo Financiero Ficohsa en el marco de la quinta edición del Premio Ficohsa Mujeres, que contó con 400 postulaciones de todo el país.

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La iniciativa de la institución financiera hondureña busca visibilizar el aporte de las mujeres al crecimiento económico, la generación de oportunidades y el desarrollo de Honduras.

Las galardonadas son Miriam Kafie, de la empresa Lácteos de Honduras, en la categoría Liderazgo Empresarial Femenino; Nayeli Orquídea Moreno, de Yojoa Chocolate, en Empoderamiento Económico; Jhallim Medina, del Centro de Endodoncia y Emergencias Dentales, en Emprendedoras sin Fronteras, y Evelyn Tábora, de Siete de Julio, productora de café, en Hecho en Casa.

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Cada una de las galardonadas agradeció el apoyo recibido del Grupo Financiero Ficohsa para sacar adelante sus proyectos, algunos de ellos desarrollados en medio de diversos obstáculos.

El vicepresidente ejecutivo de Ficohsa, Luis Atala, destacó que hace cinco años, cuando se lanzó la primera edición del premio, recibieron 65 postulaciones, cifra que aumentó a 400 en esta quinta edición.

"Lo que más nos emociona es pensar en lo que hay detrás de esas 400 historias de mujeres que creen en lo que hacen y quieren llevarlo más lejos. Sabemos que emprender exige mucho, hay ahorros que cuesta reunir, días en los que las ventas no alcanzan y decisiones que se toman con incertidumbre", expresó Atala.

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Agregó que cada mujer participante se sacrifica, tiene sus propios sueños y encuentra fuerzas para volver a intentarlo cuando las cosas no salen bien.

"En estos años hemos conocido a mujeres que se han abierto camino en ingeniería, en hacer una energía renovable, una emprendedora que decidió construir sus propias plazas comerciales y alguien que encontró convertir un momento difícil de su vida en una oportunidad de negocio", subrayó Atala.

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La gerente de Programas Institucionales de Ficohsa, Telma Sevilla, dijo que "las 400 postulaciones recibidas nos muestran que en Honduras existe una generación de mujeres que está tomando decisiones, haciendo crecer sus negocios y creando oportunidades para otras personas" y que "este premio permite conocer sus historias, reconocer sus resultados y darles una plataforma para que su ejemplo llegue a más mujeres".

Añadió que el reconocimiento entregado este jueves "busca dar visibilidad a muchas mujeres hondureñas que están transformando vidas y comunidades" y que las postulaciones recibidas en la quinta edición del premio "reafirman también la credibilidad que tienen las mujeres y las cosas muy buenas que están haciendo por el país".

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Las ganadoras fueron seleccionadas por su capacidad de gestión, innovación, liderazgo, trayectoria e impacto en su entorno.

Sus historias muestran la participación de las mujeres en sectores diversos, desde donde impulsan empresas, desarrollan productos hondureños, crean oportunidades de empleo y abren nuevos espacios para el talento femenino.

Nayeli Orquídea Moreno resaltó que su empresa, Yojoa Chocolate, ha logrado abrir mercados tanto en Honduras como en España, Estados Unidos y Suiza.

Jhallim Medina, exintegrante de la selección hondureña de tenis de mesa, destacó, ya retirada del deporte, los logros alcanzados con el Centro de Endodoncia y Emergencias Dentales gracias al apoyo del Grupo Financiero Ficohsa.

A través del programa, Ficohsa promueve la inclusión financiera y busca contribuir a que más mujeres fortalezcan sus habilidades, tomen decisiones informadas y encuentren nuevas posibilidades para desarrollar sus proyectos profesionales y empresariales. EFE

(foto)

La Agencia EFE contó con el apoyo de Ficohsa para la difusión de este contenido.