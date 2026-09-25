Policía de Ecuador decomisa alrededor de 1,8 toneladas de cocaína en un camión accidentado

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Quito, 25 sep (EFE).- La Policía Nacional de Ecuador informó este viernes del decomiso de alrededor de 1,8 toneladas de cocaína, ocultas en un camión que sufrió un accidente en una carretera de una zona andina del país.

El hecho se registró la tarde del jueves, cuando agentes policiales de la Jefatura de Control de Tránsito de la provincia andina de Bolívar acudieron al sector Herrerías, eje vial Guaranda-Riobamba, para verificar un siniestro de tránsito con daños materiales, explicó.

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En el sitio se constató la presencia de un furgón abandonado, indicó la Policía en un comunicado.

Añadió que, durante el procedimiento de inspección, traslado y revisión minuciosa del automotor, hallaron 36 sacos de yute que contenían 1.813 bloques de una sustancia blanquecina y apuntó que tras las pruebas técnicas se comprobó que correspondían a alrededor de 1,8 toneladas de cocaína.

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Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas, como el de Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa tras Colombia y Estados Unidos. EFE