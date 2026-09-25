Una granja autosuficiente para alimentar a astronautas en Marte gana concurso de la NASA

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Miami (EE. UU.), 25 sep (EFE).- Una especie de granja-cocina autosuficiente para producir alimentos en Marte ha ganado un concurso de la NASA para alimentar a los astronautas en el planeta rojo, donde los suministros enviados desde la Tierra tardarían al menos nueve meses en llegar.

La NASA ha informado de que este sistema de cultivos, desarrollado en Pensilvania (EE. UU.) y pensado para que los astronautas produzcan la mitad de los alimentos que consumen, ha obtenido el primer premio, dotado con 300.000 dólares.

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El proyecto, llamado 'Ani' en honor a la diosa nigeriana de la Tierra, y desarrollado por la científica Chinyere Ukeje, combina cultivos en ambientes controlados, fermentación y cultivo de hongos con biorreactores que reciclan nutrientes, además de una reserva limitada de alimentos enviados desde la Tierra.

El sistema prevé cocinar comida fresca a diario y seguir funcionando aunque falten energía, agua, equipos o tiempo de la tripulación.

Actualmente, casi toda la comida de los astronautas se cocina, se envasa y se envía desde la Tierra a la Estación Espacial Internacional, en un viaje de máximo dos días. Pero un viaje de ida a Marte durará al menos nueve meses y llevar todos los alimentos no será viable, según la agencia.

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Más de un centenar de proyectos, procedentes de 33 países, se han presentado al certamen para resolver cómo alimentar a una tripulación de 15 personas durante 500 días marcianos, equivalentes a unos 513 días terrestres. Las bases establecían que los alimentos enviados desde la Tierra no podían superar la mitad del total consumido por la tripulación.

El segundo premio del concurso 'Mars to Table' (De Marte a la mesa), de 200.000 dólares, ha sido para un equipo de California por un sistema que también combina cultivos y fermentación con una reserva traída de la Tierra. EFE

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