Crónica del Besiktas - Valencia Basket: 94-96

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El Valencia Basket ha ganado este viernes por 94-96 en su visita al Besiktas JK en la jornada 1 de la fase regular de la Euroliga 2026-27, con triple fallado por Jaylen Nowell en la bocina final de partido, quedándose el equipo turco sin remontada pese a su destacado cuarto y último periodo.

En el Turkcell Basketball Development Center de Estambul, empezaron los locales mejor, pero el Valencia supo aguantar el pulso con T.J. Shorts y Nikola Mirotic como estiletes. Devon Dotson conservó la ventaja inicial del Besiktas con un triple a 3:28 de zanjar el primer cuarto, pero Armoni Brooks replicó rápido, si bien Eugene Omoruyi apareció en el ataque turco.

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Más adelante atinó Conor Morgan desde el perímetro y puso el 27-19, a lo que contestó el equipo español con un 0-9 de parcial para cerrar los 10 primeros minutos. De hecho, Kameron Taylor alargó esa buena racha de un Valencia que, pese a todo, requería estar atento al despertar de Scottie Wilbekin, mientras que Kam Taylor seguía como referente en la 'pintura'.

Eso y la aportación fugaz del joven Mario Saint-Supéry mantuvieron la diferencia respecto a un Besiktas agarrado a Omoruyi y a Wilbekin. Ambos equipos mostraban altas dosis de acierto de cara al aro y un triple de Morgan puso de nuevo el empate (46-46), que no obstante duró poco porque el inspirado Brooks y también Jasiel Rivero se encargaron de ello.

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Jaylen Nowell había clavado un triple lateral para mandarlo todo con 51-54 a vestuarios, pero los pupilos de Xavier Albert afrontaron bastante bien el tercer cuarto con actuación coral en ataque. Shorts seguía siendo su faro, pero igualmente Neal Sako se sumó a una nómina de jugadores que en juego interior eran resolutivos, como Brooks, Rivero y Taylor.

Llegó a tener el Valencia un +12 (69-81) en los compases finales de ese tercer acto, pero entonces apareció nuevamente Wilbekin para impulsar la remontada turca. Él, al igual que Conor y Nowell, se levantaba desde más allá del arco con recurrencia y también Anthony Brown lo emuló un par de veces para intentar aprovechar el colapso del plan de ataque 'taronja'.

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No en vano, un triple de Wilbekin estableció un 91-86 doloroso para los pupilos de Xavi Albert. Con objetivo de no ceder más terreno, el técnico confió más si cabe a Mirotic las labores de brega en el poste bajo y con ello se apretó el marcador otra vez, incluso volteado (94-96) a 1:16 de la conclusión después de encestar Taylor, fallar Nowell y encestar Shorts.

Los nervios posteriores fueron jueces para decidir la victoria. Omoruyi falló dos tiros libres a 21.4 para agotar el reloj del encuentro, el mismo Taylor recibió a continuación una falta y erró otros dos libres a 15.7; el Besiktas atrapó el rebote de su segundo fallo, pero la posesión definitiva acabó en lanzamiento lateral de Nowell que se estrelló en la base del aro.

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FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BESIKTAS, 94 - VALENCIA BASKET, 96 (51-54, al descanso).

--EQUIPOS.

BESIKTAS: DeJulius (4), Jeffries (-), Omoruyi (17), Nowell (17) y Zizic (4) --quinteto inicial--; Dotson (9), Morgan (15), Brown (7), Gabriel (6), Wilbekin (12) y Ugurlu (3).

VALENCIA BASKET: Shorts (26), Saint-Supéry (7), Taylor (12), Reuvers (5) y Osetkowski (1) --quinteto inicial--; Mirotic (13), Puerto (-), Cárdenas (-), Moore (2), Brooks (10), Rivero (10) y Sako (10).

--PARCIALES: 27-28, 24-26, 20-27 y 23-15.

--ÁRBITROS: Difallah, Foufis y Kardum. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Turkcell Basketball Development Center, 5.103 espectadores.