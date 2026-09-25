Paramount espera aval judicial para cerrar la compra de Warner y evitar costos de retraso

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Los Ángeles (EE.UU.), 26 sep (EFE).- Paramount enfrenta una carrera contrarreloj para cerrar la compra de Warner Bros. Discovery (WBD) por 110.000 millones de dólares y evitar un pago de unos siete millones de dólares diarios por el retraso. El estudio depende de que una jueza federal de EE.UU. apruebe un acuerdo que despejaría el camino a la operación.

La fusión, firmada el pasado 27 de febrero, ha enfrentado múltiples críticas y querellas legales al unir a dos de los cinco grandes estudios históricos de Hollywood, reduciendo la competencia en la industria del cine, la televisión por cable y juntando plataformas como HBO Max y Paramount+.

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La adquisición dará a la compañía resultante cerca del 27 % del mercado de distribución cinematográfica y más del 30 % en el segmento de grandes estrenos taquilleros.

La próxima semana será decisiva para el acuerdo de compra que incluye "comisiones por demora".

Por cada día que pase después del 30 de septiembre sin que se cierre la fusión, Paramount deberá pagar aproximadamente 7 millones a los accionistas de WBD, además de otras comisiones a sus fuentes de financiación, lo que ha puesto presión para lograr el cierre.

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El mayor escollo que ha enfrentado Paramount, propiedad de Skydance, ha sido la demanda antimonopolio presentada por 12 estados, que alegaban el impacto en empleos y salarios, así como el control de la empresa en contenidos y noticias.

El pasado lunes ambas partes acordaron resolver la demanda antimonopolio, después que Paramount se comprometiera a distribuir 30 películas al año en cines e invertir 1.500 millones de dólares en producción cinematográfica en Hollywood durante los próximos cinco años o pagar una penalización, como parte del pacto.

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Además, se deberá establecer una junta de independencia editorial de noticias para respaldar la continuidad de la autonomía editorial de CBS News y CNN.

El acuerdo está sujeto a la aprobación de la jueza federal Araceli Martinez Olguín encargada del caso. En una audiencia este jueves, la magistrada no emitió su decisión, tras argumentar que quiere asegurarse de que el pacto se hubiera negociado "en condiciones de independencia".

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Asimismo, Martínez Olguín pidió a las partes que consideraran una carta del senador demócrata por Nueva Jersey Cory Booker, que instó al tribunal a someter el acuerdo a una revisión independiente de interés público antes de aprobarlo.

Booker, miembro de mayor rango del Subcomité Judicial del Senado sobre Antimonopolio, Política de Competencia y Derechos del Consumidor, cargó contra Paramount por amenazar con mover el estudio fuera de California, lo que calificó como chantaje.

Además, señaló la cercanía del director ejecutivo de la compañía, David Ellison, y su familia con el Gobierno del presidente Donald Trump, al que acusó de ayudar a que se lograra la compra.

"Esta fusión es producto de una corrupción que opera a plena vista… la noche de la votación de los accionistas (de Paramount), Ellison ofreció una cena en honor al presidente Trump. A ella asistió Todd Blanche, entonces fiscal general adjunto y funcionario responsable de aprobar esta operación", recordó el senador en un comunicado.

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El legislador demócrata también cargó contra el permiso otorgado por la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC, en inglés) para permitir que el 49,5 % del capital de Paramount pueda estar en manos de entidades extranjeras una vez que se complete el acuerdo de fusión con WBD.

La jueza espera revisar la respuesta de ambas partes ante las preocupaciones del senador la próxima semana. La magistrada ha dicho emitirá su decisión en "su debido tiempo".EFE