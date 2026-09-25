Bahréin denuncia ante la ONU una crisis de seguridad "no vista en décadas" tras los recientes ataques hutíes

Guardar

El ministro Exteriores de Bahréin, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, ha denunciado este viernes ante la ONU que los Estados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y Jordania sufren una crisis de seguridad "de una gravedad no vista en décadas", provocada por agresiones con misiles y drones por parte los hutíes en el marco de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero.

Durante su intervención ante la Asamblea General, el ministro bahreiní ha situado en el centro de su discurso la amenaza directa que representa Teherán y sus alidos para la estabilidad regional y la economía mundial.

PUBLICIDAD

"Esta es una violación flagrante del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. Estos son ataques indiscriminados, sin ninguna justificación bajo ninguna ley", ha aseverado, señalando directamente la participación de la milicia hutí en sus ataques recientes sobre Arabia Saudí.

Al Zayani ha revelado que los países de la región han sido objetivo de casi 7.000 ataques por parte de las fuerzas y milicias afines a Irán, mediante el lanzamiento de 1.700 misiles balísticos, 80 misiles de crucero y más de 5.200 drones dirigidos contra infraestructuras civiles, puertos, aeropuertos y plantas de energía.

PUBLICIDAD

"Estas son violaciones flagrantes del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. Son ataques indiscriminados sin ninguna justificación", ha afirmado el ministro de Bahréin, subrayando que la ofensiva iraní y sus milicias y aliados en la región han provocado la detención de 2.000 buques comerciales, daños en 72 navíos mercantes y la muerte de al menos 22 marineros en las rutas marítimas del Golfo.

ATAQUE A LA LIBERTAD DE NAVEGACIÓN

El ministro ha rechazado el cierre del estrecho de Ormuz por parte del Gobierno iraní, advirtiendo de que este uso como "instrumento de presión o coerción económica" sienta un precedente sumamente peligroso para el comercio global.

"Unilateralmente, por ningún estado de conformidad con ellos, el Reino rechaza categóricamente la imposición de cualquier régimen de permisos o de cuotas que se imponga para permitir su tránsito", ha aseverado.

Ante esta situación, Al Zayani ha señalado que dichas cuotas "sentarían un precedente extremadamente peligroso porque lo que se acepte" en esta cuestión "podría exigirse en el futuro en cualquier ruta marítima internacional de la cual depende el comercio global".

PUBLICIDAD

"Una ruta marítima no es una mera cuestión de seguridad que afecta solo a los Estados ribereños; es una arteria por la que fluyen alimentos, medicamentos y energía para todo el planeta. Cuando se perturba, el coste lo paga una familia en un país que ni siquiera tiene costa", ha agregado Al Zayani.

En este sentido, ha recordado que el bloqueo del estrecho repercute de forma inmediata en la inflación y en el encarecimiento del comercio marítimo.

Ante esta situación, Bahréin ha reafirmado el derecho de los países agredidos a ejercer la "legítima defensa" y tomar las medidas necesarias para salvaguardar su soberanía e integridad territorial, si bien ha precisado que las autoridades regionales continúan actuando con la "máxima prudencia".

PUBLICIDAD

COMPROMISOS MULTILATERALES Y APOYO A LA SOLUCIÓN DE DOS ESTADOS EN PALESTINA

En el marco de su intervención, el representante ha defendido el liderazgo del reino en la adopción de la resolución para garantizar el libre tránsito marítimo, destacando que su país acoge la sede de las Fuerzas Marítimas Combinadas, integradas por 47 naciones para vigilar la seguridad en las aguas de Oriente Medio.

PUBLICIDAD

Finalmente, Bahréin ha abordado la necesidad de avanzar hacia una solución "justa y pacífica" en el conflicto en Gaza mediante la creación de un Estado palestino independiente contiguo a Israel, al tiempo que ha renovado su llamamiento a la comunidad internacional para consensuar un marco regulatorio internacional vinculante para el desarrollo seguro de la inteligencia artificial.