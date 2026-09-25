Lula prohíbe las apuestas deportivas y los casinos en línea a nueve días de las elecciones

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São Paulo, 25 sep (EFE).- El Gobierno del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este viernes la prohibición en el país de las apuestas deportivas y los casinos en línea, a nueve días de las elecciones presidenciales y legislativas.

El mandatario, acompañado de varios de sus ministros, encabezó un acto en São Paulo en el que materializó el veto de las llamadas 'bets', "una prohibición definitiva" y que engloba "todos los tipos de apuestas digitales", así como la publicidad de las empresas del sector.

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El líder progresista también enviará al Parlamento, en régimen de urgencia, un proyecto de ley para tipificar la actividad en el código penal y "reforzar la represión del juego en el país", indicó el ministro de Hacienda, Dario Durigan, en la ceremonia.

Además, va a ampliar su programa de renegociación de deudas para las familias con la intención de tratar "préstamos más antiguos" e impulsar un mercado crediticio "más saludable". EFE

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