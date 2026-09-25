Delcy Rodríguez ordena el desbloqueo de otro grupo de portales web en atención al diálogo

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Caracas, 25 sep (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó este viernes el levantamiento "inmediato" de las restricciones a otro grupo de plataformas y portales web que permanecen bloqueados en el país, luego de recibir informes sobre el segundo ciclo de diálogo entre el chavismo y la oposición que se prevé culmine en esta jornada.

"En atención a este esfuerzo conjunto, la jefa de Estado ordenó el desbloqueo inmediato de un conjunto de plataformas y portales web", señala un comunicado divulgado en redes sociales por el ministro de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela.EFE

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