El Girona gana al Albacete y acecha los puestos de ascenso directo

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El Girona FC ha ganado este viernes por 2-0 al Albacete Balompié en el comienzo de la séptima jornada en LaLiga Hypermotion, gracias a un gol tempranero de Abel Ruiz y a otro tanto de Donny van de Beek poco antes del descanso, quedándose los catalanes muy cerca de los puestos de ascenso directo.

En el Estadio Municipal de Montilivi, los locales abrieron el marcador en el minuto 6 tras un centro de Álex Moreno a pie cambiado desde la banda izquierda; Javi Boñar amortiguó la pelota de cabeza en el segundo palo y Abel Ruiz estirándose envió su remate a bocajarro al fondo de las mallas.

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Pese al ímpetu de los visitantes por empatar, el Girona dobló su renta en el 43' después de una carrera de Carles Pérez por el costado derecho y un centro raso al corazón del área, donde Van de Beek se giró controlando la pelota con su pie diestro para culminar la acción con un zurdazo fuerte y que entró en la portería rival besando el travesaño por la parte baja.

Esta victoria, segunda seguida y cuarta en las últimas cinco jornadas de Segunda División, situó al equipo gerundense de manera provisional en la tercera posición con 13 puntos; en cambio, los albaceteños continúan en la zona de descenso con un único punto, todavía sin haber ganado partidos.

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--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 7 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Girona - Albacete 2-0.

-Sábado 26.

Ceuta - Real Sociedad B 14:00 horas.

Granada - Andorra 16:15.

Celta Fortuna - Sabadell 18:30.

Tenerife - Cádiz 18:30.

-Domingo 27.

Valladolid - Córdoba 14:00.

Mallorca - Almería 16.15.

Eibar - Las Palmas 18:30.

Burgos - Eldense 18:30

Oviedo - Sporting de Gijón 21:00.

-Lunes 28.

Leganés - Castellón 20:30.