Líbano denuncia la "aplicación selectiva" del Derecho Internacional y exige la retirada israelí de sus territorios

25/09/2026 Nawaf Salam, primer ministro de Líbano, en su intervención en la 81 edición de la Asamblea General de la ONU. POLITICA ORIENTE PRÓXIMO ASIA LÍBANO NACIONES UNIDAS

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El primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, ha denunciado este viernes la "aplicación selectiva" del Derecho Internacional y ha exigido la retirada de Israel de sus territorios conforme a las fronteras reconocidas en 1949.

"El problema no es que no haya reglas. Es más bien su aplicación selectiva o el hecho de que se incumplan por completo. La soberanía de los Estados no puede ser algo que se defiende en un caso y que se combate en otro", ha dicho Salam, quien ha reclamado "unas Naciones Unidas que cumplan para todos".

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"El Derecho Internacional no puede aplicarse a unos y a otros no", ha expuesto Salam, que se ha acordado también de Palestina, incidiendo en que "no habrá estabilidad duradera" en la región si no se garantiza la estabilidad de Líbano y no se permite que el pueblo palestino ejerza su derecho a la autodeterminación.

"Nuestra posición respecto a la guerra ha sido clara desde el primer día. Queremos su fin. Queremos una conciliación del alto al fuego. Queremos la retirada israelí de todos los territorios libaneses (...) Queremos la liberación de los prisioneros y el regreso seguro y digno de las personas desplazadas a sus pueblos y a sus ciudades y la reconstrucción de lo que se ha destruido", ha reclamado.

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Una soberanía que también pasa por controlar lo ocurre dentro de sus fronteras. En una alusión velada al grupo milicia Hezbolá, Salam ha señalado que no puede haber ni autoridad ni armas por encima del Estado "para que no se tome ninguna decisión sobre guerra o paz fuera de sus instituciones constitucionales".

A su vez, ha instado a la comunidad internacional a cumplir con su "responsabilidad de garantizar" que se respete la soberanía de Líbano, así como las diferentes resoluciones que ha emitido la organización, si bien ha reivindicado la postura de su país a la hora de tomar sus propias decisiones y decidir su futuro.

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"La verdad es que no podemos pedirle a los estados del mundo que cambien su conducta cuando no somos capaces de hacer los cambios necesarios en nuestra organización para que obtenga los resultados que se espera de ella", ha dicho, poniendo el foco en necesidad de reformar el Consejo de Seguridad de la ONU.

Salam ha propuesto una ampliación de dicho espacio "para que sea más inclusivo y equitativo", así como "contención" a la hora de aplicar el derecho a veto que tienen las grandes potencias "cuando haya genocidio", o crímenes de lesa humanidad.

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Por otro parte, Salam también ha destacado el gran desafío que Líbano tiene por delante para lograr nuevamente la confianza de sus propios ciudadanos, como la depuración de responsabilidades por la devastación de las explosiones en el puerto de Beirut de 2020 y las reformas necesarias para reflotar la maltrecha economía.

"El Líbano que se presenta ante ustedes no abandona sus responsabilidades y no le pide a otros que hagan lo que le corresponde hacer. Asumimos nuestra tarea de reforzar la autoridad del Estado en todo nuestro territorio", ha dicho.