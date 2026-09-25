Bolivia declara prioritaria reorganización o liquidación de empresas públicas deficitarias

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La Paz, 25 sep (EFE).- Bolivia declaró "prioridad" la reorganización, disolución o liquidación de las empresas estatales bajo control del Gobierno central que sean deficitarias, después de que el Ejecutivo identificara 15 compañías en quiebra técnica, con pérdidas acumuladas por unos 381 millones de dólares.

La norma establece que la situación de cada empresa se determinará a partir de un diagnóstico elaborado por la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) y aprobado por el Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública (Coseep). Si la recomendación es su reorganización, el ministerio responsable deberá efectuar las gestiones correspondientes en un plazo de 15 días hábiles.

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El decreto no especifica cuántas ni cuáles son las empresas estatales que serán sometidas a una evaluación, aunque hace dos semanas el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales, adelantó que son entre ocho y diez instituciones.

En abril, el Gobierno informó de que 15 de las 67 empresas estatales se encontraban en quiebra técnica, con pérdidas acumuladas de 2.655 millones de bolivianos (unos 381 millones de dólares). El conjunto de empresas estatales fue creado principalmente durante los Gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), como parte de políticas orientadas a fortalecer la producción nacional y sustituir importaciones.

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La OFEP también estableció que las 15 quebradas tienen un patrimonio negativo equivalente a 1.900 millones de bolivianos (unos 152 millones de dólares).

El Gobierno de Rodrigo Paz ha denunciado que las Administraciones anteriores usaron recursos del Banco Central de Bolivia (BCB) para financiar el funcionamiento de empresas estatales deficitarias.

Una de las empresas con problemas críticos es Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) que, según un informe oficial, recibió del Estado alrededor de 890 millones de dólares para un proyecto de explotación del salar de Uyuni, pero que no ha logrado desarrollar y actualmente funciona con el 17 % de su capacidad operativa.

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También figuran como deficitarias la Empresa Metalúrgica Karachipampa que acumula pérdidas por encima de los 473 millones de bolivianos (unos 38,71 millones de dólares) y la Empresa Azucarera San Buenaventura, cuyas pérdidas llegan a 336 millones de bolivianos (unos 27,50 millones de dólares).EFE